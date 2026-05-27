投資ボロ負けの水谷隼、ケタ違いの爆損スクショにネットざわつく「どんな銘柄触ってるの？」
東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が25日、自身のXを更新。株やFXなどで爆損した画像（スクショ）を投稿すると、ネット上で驚きの声があがっている。
【写真】気になる！ケタ違いの爆損した水谷隼の取引スクショ
定期的に株やFX取引について報告している水谷は今回、「株も為替もCFDも全部ボロ負け もう限界。お金貯めてまた来年頑張ります」と嘆いている。
投稿した画像では、株やFX取引での損益を報告し、総未実現スワップはマイナス289万7400円、受渡代金・決済損益（日計り分）はマイナス658万3152円、資産サマリの評価損益はマイナス360万2584円となっている。
再びの爆損報告にネット上では「なんでこんな良い相場で負けてるんだ」「この相場での負け方を教えてほしい。w」「普通に積み立てに全振りすれば？」「どんな銘柄触ってるの？」などの声が出ている。
水谷と言えば『新R25チャンネル』のYouTube動画に出演した際、2025年の投資で爆損した額を発表。2024年の投資では「都内で家が買えるくらい」の損失を出したが、2025年は「何が買えるくらい負けたのか？」と負け前提で話が進むと、水谷は「先週、レクサスを見に行ったんですよ。パンフレットを見ていたら、あれ？今年投資をしていなかったら、一番良いレクサスLS買えていた。今は家とLS分くらいトータルで負けている」と嘆き。
2025年は高級車のレクサスLSが買えるくらい負けたことを伝えており、株で爆損した際のXでの投稿では、「マイナス1037万5669円」と表示されていた。
【写真】気になる！ケタ違いの爆損した水谷隼の取引スクショ
定期的に株やFX取引について報告している水谷は今回、「株も為替もCFDも全部ボロ負け もう限界。お金貯めてまた来年頑張ります」と嘆いている。
投稿した画像では、株やFX取引での損益を報告し、総未実現スワップはマイナス289万7400円、受渡代金・決済損益（日計り分）はマイナス658万3152円、資産サマリの評価損益はマイナス360万2584円となっている。
水谷と言えば『新R25チャンネル』のYouTube動画に出演した際、2025年の投資で爆損した額を発表。2024年の投資では「都内で家が買えるくらい」の損失を出したが、2025年は「何が買えるくらい負けたのか？」と負け前提で話が進むと、水谷は「先週、レクサスを見に行ったんですよ。パンフレットを見ていたら、あれ？今年投資をしていなかったら、一番良いレクサスLS買えていた。今は家とLS分くらいトータルで負けている」と嘆き。
2025年は高級車のレクサスLSが買えるくらい負けたことを伝えており、株で爆損した際のXでの投稿では、「マイナス1037万5669円」と表示されていた。