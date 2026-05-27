モデルのダレノガレ明美（35）が、27日までに自身のXを更新。学歴に対する意見を投稿し、反響を呼んでいる。

ダレノガレは25日に「わたし、学歴、職業差別する人嫌いだよ」と投稿。「みんな頑張ってんだよ。いろんな道で」といい、「自分の発言が1番ださくて恥ずかしい事を忘れないで」と呼びかけていた。

この投稿には「私もそう思いたいです」「学歴差別は、おそらく都心のほうが多い気がします。地方は気にしてないです（笑）」「その通り。差別している人はそんなに凄い人間なのでしょうか」「いくら学歴があっても、社会に出たら仕事ができない人間はね…」「その人たちだって勉強を頑張って立派な学歴を手に入れたんやで。だから、ただただ努力して凄い！としか思わんけどな」「みんな、いろんな道で頑張ってるんだから みんな、いろんな考えがあっても良いじゃん」「貴方の常識だけで世の中を語るなと言いたい」とさまざまなコメントが寄せられ、この投稿以外のX上でも“学歴論争”が散見された。

その後の投稿でダレノガレは「みんな一生懸命いろんな言ってくれてありがと」と、にっこりほほえむ絵文字を添えて感謝を呼びかけた。