◇ナ・リーグ ロッキーズ―ドジャース（2026年5月26日 ロサンゼルス）

ロッキーズのウォーレン・シェーファー監督（41）が26日（日本時間27日）、敵地でのドジャース戦前に取材に応じ、27日（同28日）の対戦でドジャース・大谷翔平投手（31）と投げ合うことが決定した菅野智之投手（36）について話した。

指揮官は日本投手の投げ合いについて「私は、ただ菅野の投球を楽しみにしています」と笑顔で返答。「トモ（菅野）のボールの投げ方が本当に好きなんです。彼が投げるたびに安心感がありますし、契約して以来、彼は本当に、本当に素晴らしい働きをしてくれています」と信頼感を口にした。

「彼は本当に多彩な球種を持っていますし、配球は打者ごとに変えています。ものすごく研究熱心で、事前準備にもかなり力を入れている」とグラウンド外での野球への取り組みなどについても評価。「打者ごとに、スプリットを使うのか、ジャイロ系を使うのか、スイーパーを使うのか、ツーシーム、フォーシーム、カッターなど、あらゆる球種をどう使い分けるかですね。今年はその準備とゲームプランニングが本当に素晴らしいと思っています」と続けた。

菅野は22日（同23日）のダイヤモンドバックス戦に先発しており、中4日で先発マウンドに上がる。大谷と菅野はメジャーで打者・大谷と投手・菅野の直接対決はあるものの、投げ合いは初めて。日本屈指の先発投手2人がメジャーの舞台で初対決となるか、注目が集まる。