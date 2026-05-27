選手登録は2026-27シーズンから、Jリーグ通算79ゴールを記録

水戸ホーリーホックは5月27日、FW谷口海斗がセントラルコースト・マリナーズFC（オーストラリア）より完全移籍で加入することを正式発表した。

三重県出身で30歳の谷口は、身長177cm、体重72kgのストライカー。三重県立四日市中央工業高、岐阜経済大を経て、いわてグルージャ盛岡でキャリアをスタートさせた。その後、ロアッソ熊本、アルビレックス新潟でのプレーを経て、オーストラリアへ渡っていた。JリーグではJ1からJ3の全カテゴリーで2桁得点をマークしており、リーグ戦通算250試合に出場し79得点という確かな実績を持っている。

なお、新天地での選手登録は2026-27シーズンからとなる。

谷口海斗のコメントは以下の通り。

「このたび、水戸ホーリーホックに加入することになりました、谷口海斗です。チームの勝利のために全力で戦います。ゴールと結果で期待に応えられるよう頑張ります。応援よろしくお願いします」（FOOTBALL ZONE編集部）