RB大宮WOMENの金平莉紗が同い年の甲府DF野澤陸と入籍

RB大宮アルディージャWOMENは5月26日、27歳のDF金平莉紗がJ2ヴァンフォーレ甲府に所属する27歳DF野澤陸と入籍したことを発表した。

クラブからのリリースによると、両選手は5月21日に入籍した。同じ現役のサッカー選手として、これからはお互いに支え合いながら切磋琢磨していくことになる。新たな人生の門出を迎えた両選手の、今後のさらなる活躍が期待される。

金平はクラブを通じ「日頃より応援してくださっている皆様、いつもありがとうございます。この度、ヴァンフォーレ甲府の野澤陸さんと5月21日に入籍しましたことをご報告致します。これからはお互いに支え合いながら切磋琢磨し、笑顔の絶えない家庭を築いていきたいと思います。家族の為により一層努力してまいりますので、夫婦共に応援していただけたら嬉しいです。今後ともよろしくお願い致します」とコメントしている。

現役選手同士の結婚のニュースに、SNS上も祝福の嵐。「違うチームの選手同士のご結婚、何だかほっこりしました」「サポーター同士の結婚の話題はよく流れてきますが、サッカー選手同士って凄い素敵。しかもお二人とも現役ってのが凄い」「びっくり！！ おめでとうございます」「選手として共に成長しつつ、幸せな家庭を築いてくださいね」といった声が上がっている。（FOOTBALL ZONE編集部）