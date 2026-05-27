描き下ろし5パターン、駅弁1,580円も登場！ JR東海リテイリング・プラス まる子とコジコジコラボキャンペーン ーちょっといい旅はじまるよ。―

記事ポイント さくらももこ氏の代表的作品『ちびまる子ちゃん』と『コジコジ』が初コラボ、東海道新幹線沿線の駅売店で18品を展開キャンペーン限定描き下ろしイラスト5パターンを使用したコジコジ駅弁（1,580円）やオリジナルグッズが登場サントリー飲料（酒類除く）を2本同時購入するごとに、オリジナルコジコジ缶バッジを1個プレゼント さくらももこ氏の代表的作品『ちびまる子ちゃん』と『コジコジ』が初コラボ、東海道新幹線沿線の駅売店で18品を展開キャンペーン限定描き下ろしイラスト5パターンを使用したコジコジ駅弁（1,580円）やオリジナルグッズが登場サントリー飲料（酒類除く）を2本同時購入するごとに、オリジナルコジコジ缶バッジを1個プレゼント

さくらももこ氏の代表的作品『ちびまる子ちゃん』と『コジコジ』が、東海道新幹線沿線の駅売店で初めてコラボキャンペーンを展開します。

JR東海リテイリング・プラスが主催する「まる子とコジコジコラボキャンペーン ーちょっといい旅はじまるよ。―」は、2026年6月9日（火）から7月6日（月）まで開催されます。

駅弁・限定フード・オリジナルグッズ・飲料ノベルティを含む計18品が、東京駅から新大阪駅にかけての各ブランド店舗に展開されます。

JR東海リテイリング・プラス「まる子とコジコジコラボキャンペーン ーちょっといい旅はじまるよ。―」





開催期間：2026年6月9日（火）〜2026年7月6日（月）開催場所：東京駅〜新大阪駅の「PLUSTA」「Bellmart」「ベルマートキヨスク」「グランドキヨスク」「ギフトキヨスク」「キヨスク」「プレシャスデリ」「プレシャスデリ＆ギフト」「デリカステーション」展開商品数：18品主催：株式会社JR東海リテイリング・プラス

駅員制服姿のまる子とコジコジが新幹線模型を手にするキービジュアルは、今回のキャンペーン限定の描き下ろしで制作されます。

2キャラクターが駅や電車の中で過ごすさまざまなシーンを描いた5パターンの描き下ろしイラストが、駅弁・グッズ・ノベルティ各アイテムのデザインに使用されています。

販売対象となるのは、コジコジ駅弁・キャラクターをイメージしたおにぎり・サンドイッチ・スイーツ・パン・オリジナルグッズの計18品で、一部商品は特定店舗のみの取り扱いとなります。

東海道新幹線の改札内にある店舗を利用する場合は、乗車券類または入場券が必要です。

キャンペーン限定描き下ろしイラスト





駅員姿のまる子とコジコジ、新幹線車内での駅弁シーン、改札通過シーン、KIOSK店頭シーン、カメラ撮影シーンの計5パターンが白背景に並ぶ、本キャンペーン限定の描き下ろしイラストです。

コジコジ駅弁のパッケージ・箸袋・お品書きや、封入ノベルティのクリアファイル、各グッズのデザインに使用されています。

コジコジ駅弁





商品名：コジコジ駅弁価格：1,580円（税込）販売期間：2026年6月9日（火）〜7月6日（月）販売駅：東京駅・品川駅・新横浜駅・静岡駅・名古屋駅・京都駅・新大阪駅 ほか（詳細は公式サイトに掲載されています）

コジコジのイラストをあしらった木箱パッケージに、巻き寿司・卵焼き・揚げ物などを詰め合わせたオリジナルメニュー構成の駅弁で、パッケージデザイン・箸袋・お品書きはいずれも本キャンペーン限定の仕様です。

各販売箇所の販売数量は日により増減し、商品の取り置き・予約はできません。





購入者にはノベルティとして、描き下ろしデザインを使用したA6サイズのオリジナルクリアファイル（全5種）がランダムで1枚封入されます。

絵柄を指定することはできません。





魚肉シートもランダムで1種が封入されます。

キャラクターイメージのフード





ちびまる子ちゃんとコジコジのキャラクターをイメージしたメニューと、キャラクターに由来するオリジナルラベルを貼付した限定フードが展開されます。

おにぎり168円からシフォンケーキ410円まで、ラインナップは以下のとおりです。

おむすび（しば漬け）168円：白だしと塩で炊いたご飯にしば漬け・白ゴマ・ゆかりを混ぜ込んだおむすび米サンド（照焼チキンマヨネーズ）380円：照り焼きソースをたっぷり絡めた鶏もも肉にキャベツマヨを添えたサンドチャーシュー高菜おむすび（ナルト巻）230円：チャーシューと高菜の混ぜご飯に丸尾君の眼鏡をイメージしたナルト巻をトッピングローストチキンサンド（和風オニオンソース）390円：オニオンドレッシング・醤油たれ・玉ねぎみじん炒めを合わせた和風オニオンソースにローストチキンを合わせたサンド港シフォン ロイヤルミルクティー 410円：花輪クンをイメージした紅茶風味のふわふわシフォン生地にロイヤルミルクティークリームをはさんだシフォンケーキ





のっぽパン（クリーム）ちびまる子ちゃん 189円：34cmの細長いコッペパンにミルククリームをサンドした、静岡県民に長く愛されるソウルフード煎茶風味おにぎり（昆布）200円：煎茶粉末入りのご飯に昆布の佃煮をトッピングオムレツサンド 380円：赤・黄・緑3色のピーマンとハムを入れ、ほんのり甘めに仕上げたオムレツサンド（次郎をイメージ）マフィン りんごとキャラメル 230円：キャラメル味の生地にりんごの食感が加わり、ピンクペッパーをトッピングしたミニマフィン

オリジナルグッズ





描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズは、東京駅・名古屋駅・京都駅など東海道新幹線沿線26駅の一部店舗で2026年6月9日（火）から販売されます。

パステルカラー6色展開のトレーディングミニ巾着と、まる子とコジコジが並ぶアクリルキーホルダー（5種＋シークレット1種）はいずれもブラインド仕様で、BOX購入で全種がそろいます。

【コジコジ】トレーディングミニ巾着：単品880円／BOX5,280円（ブラインド、BOX購入で全種コンプリート）【まる子とコジコジ】トレーディングアクリルキーホルダー：単品770円／BOX4,620円（ブラインド、BOX購入で全種コンプリート）





【コジコジ】マスコット「電車ごっこ」カラビナ付き：2,860円【コジコジ】EVAスライダーケース2個セット：1,320円（W120×H125×D50mm／W160×H160×D50mm）【まる子とコジコジ】エコマルシェバッグ：2,530円





【まる子とコジコジ】ハンドタオル：880円【まる子とコジコジ】ステッカーセット：880円【まる子とコジコジ】ラゲッジタグ：1,430円

各グッズは数量限定で、売り切れ次第、店舗での販売は終了します。

公式オンラインショップ「PLUSTA ONLINE STORE」（自社ECサイト・JR東海MARKET内）でのオンライン販売は2026年6月16日（火）10:00からで、8種類が取り扱われます。

サントリー飲料2本購入でコジコジ缶バッジプレゼント





特典：オリジナルコジコジ缶バッジ 全5種（ランダム配布）対象商品：サントリー飲料（酒類を除く）対象飲料を同時に2本購入するごとに1個プレゼント対象飲料例：伊右衛門・天然水・BOSS・カフェラテ・京都レモネード など

缶バッジはコジコジキャラクターのオリジナルデザインで、黄・ピンク・水色・黄緑・緑の5色背景の全5種展開です。

伊右衛門・天然水・BOSSなど幅広いサントリー飲料（酒類除く）が対象で、2本同時購入ごとに1個が手渡されます。

キャンペーン限定描き下ろしイラスト5パターンを使用したコジコジ駅弁（1,580円・税込）をはじめ、おにぎり・サンドイッチ・スイーツ・パンから、ぬいぐるみキーホルダー・エコマルシェバッグ・ハンドタオルまで計18品が出そろいます。

東海道新幹線での移動のタイミングに合わせて、東京駅から新大阪駅の各駅売店で手に取れます。

JR東海リテイリング・プラス「まる子とコジコジコラボキャンペーン ーちょっといい旅はじまるよ。―」の紹介でした。

(C)S.P / N.A (C)M.S

よくある質問

Q. コジコジ駅弁のノベルティクリアファイルの絵柄は選べますか？

A. 絵柄はランダムで封入されるため、希望の種類を指定することはできません。

全5種のうちいずれか1枚が封入されます。

魚肉シートについても同様にランダム封入です。

Q. オリジナルグッズのBOX販売はオンラインショップでも取り扱われますか？

A. オンラインショップでは「トレーディングミニ巾着」「トレーディングアクリルキーホルダー」のBOX販売は取り扱われません。

単品のみの販売となります。

BOX購入は、2026年6月9日（火）から販売が始まる東海道新幹線沿線の対象店舗が対象です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 描き下ろし5パターン、駅弁1,580円も登場！ JR東海リテイリング・プラス「まる子とコジコジコラボキャンペーン ーちょっといい旅はじまるよ。―」 appeared first on Dtimes.