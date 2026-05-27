かんわいいぃぃぃーーーッッ♡【3COINS】完売前に急いでゲット！「新作収納」

“隠す”だけじゃなく、“見せる”ことでお部屋をもっとおしゃれにしませんか？ 今回は【3COINS（スリーコインズ）】に登場した「新作収納アイテム」をご紹介します。可愛らしさをほどよく取り入れつつ、すっきり大人っぽいデザインなので、幅広いインテリアになじみやすそう。中には、一度売り切れた後に再入荷した人気アイテムもあるので、気になるものは早めのチェックがおすすめです。

組み立て式のおしゃれラック

こちらは、一辺が約30㎝のキューブ型「アイアンラック」\1,980（税込）。本やおもちゃの収納としてだけでなく、観葉植物やフラワーベースを飾るディスプレイラックとしても使えそう。組み立て式なので、使わない時は折りたためるのが嬉しいポイント。カラーは、ブラウンとブルーの2色展開。

見せる収納にぴったり

グリーンが印象的な「マガジンラック」\1,320（税込）。まさに見せる収納として重宝しそうなアイテムです。サイズは、約高さ27 × 幅32 × 奥行き10cm。床置きはもちろん、デスクやリビングボードに置いてもおしゃれに見えそう。

ネジで取り付けるだけで設置可能

うねうねとしたデザインが可愛い「ウォールフック」\550（税込）。帽子やショール、ショッピングバッグなど、小物を引っ掛けて使える手軽さが魅力です。Sカンフックと組み合わせれば、鍵かけとしても使えそう。ネジで壁に取り付ける設計で、耐荷重は製品全体で合計1kgです。

小物の収納にぴったり

メイクアイテムや充電器、イヤホン類など、散らかりがちなものをすっきり片付けたい時は、「セラミックキャニスター」がおすすめ。カラフルなデザインでお部屋のアクセントとしてもバッチリ！ オレンジとホワイト、ブラウンとブルーのおしゃれな2種展開で、並べて置きたくなる可愛さです。サイズは約直径9cm × 高さ10cm。価格は\770（税込）。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N