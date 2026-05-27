◆園田競馬１日目（５月２７日）

《小牧 太》

７８勝。ベラジオドリーム（１２Ｒ）に自信。「休み明けだが仕上がりはいい」（◎）。リングベルガール（７Ｒ）は「昇級しても」（◎）。ブエラフェルテ（１１Ｒ）も「乗り難しい面はあるが決めたい」（◎）。ワンダーグァルネリ（３Ｒ）は「力はある。前走で気合が乗ってきたら」（○）。シャドーストライク（９Ｒ）も「堅実だが、勝ちみに遅くて」（○）。

《下原 理》

６３勝。スマートサターン（５Ｒ）に力が入る。「初の８２０メートル戦でどこまで戦えるか期待している」（◎）。フラッシュケリー（１２Ｒ）は「メンバーは強くなるが距離延長で」（○）。

《田野 豊三》

５８勝。ピンクブルー（２Ｒ）に手応え。「前走、ひと脚使ってくれたし、叩いた上積みも見込める」（◎）。ランスオブコメット（４Ｒ）も「距離は問題ない。ひと脚に懸ける」（◎）。ジュンオーズ（３Ｒ）は「内にささる面があるので気をつけて乗りたい」（○）。プエルトガレラ（５Ｒ）も「外枠は歓迎」（○）。

《杉浦 健太》

４１勝。オズモポリタン（１１Ｒ）でメイン制覇を目指す。「前走の内容がいい」（◎）。キーブリーゼ（８Ｒ）も「休み明けだが降級したし、追い切りの動きもよかった」（◎）。アラジャイ（４Ｒ）は「距離延長がカギ」（○）。キュールエライジン（６Ｒ）も「展開が向けば、しまいは伸びてくる」（○）ウインソラネル（９Ｒ）は「展開次第で」（○）。ララモンドール（１２Ｒ）も「ひと脚は使ってくれる」（○）。

《笹田 知宏》

２４勝。ブライトローズ（１０Ｒ）で打倒ＪＲＡ勢を目指す。「力をつけてきている」（◎）。ステラマリーナ（２Ｒ）も「しまいは脚を使ってくれる。メンバーと展開に恵まれたら」（◎）。チェリカ（１２Ｒ）は「昇級戦の前走も頑張っている。スムーズなレースができれば」（○）。ニジイロハーピー（１１Ｒ）は「前走、騎乗した感触から１４００メートル戦を選択。結果が出ていないので、まずはきっかけをつかみたい」（△）。

《大山 真吾》

２３勝。シンゼンハチマン（８Ｒ）に好感触。「前走の内容がいい。１キロ背負っても」（◎）。ケイツーレオン（１Ｒ）も「メンバー的にも通用していい。前、前で運べれば」（◎）。テクノラッシュ（１０Ｒ）は「距離延長で」（○）。ポンペイワーム（１１Ｒ）も「調教での動きが良かったし、外枠も歓迎」（○）。

《川原 正一》

１７勝。クイッククイーン（９Ｒ）に前進を見込む。「前走の走りは悪くなかった」（◎）。ディアナゼロス（６Ｒ）は「前走同様にゲートが決まれば」（○）。

《新庄 海誠》

１６勝。ゼンダンスバシリ（１２Ｒ）に気合。「状態はいい。展開ひとつで」（◎）。ガラデレオン（３Ｒ）は「ひと叩きして馬はよくなっている」（○）。シンプウコエド（２Ｒ）も「道中、うまくためが利けば最後は脚を使ってくれる」（○）。

《松木 大地》

１５勝。期待のメイショウマツリ（７Ｒ）は「調子は変わらず。昇級した今回は正念場」（○）。

【注】◎はＶ候補、○は上位入着、△は慎重な騎手コメントの感触