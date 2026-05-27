全高160mm、新規金型で8種展開！ サイクロンジョー「KUFC 悪魔将軍 復活祭 受注アソート」

記事ポイント 累計発行部数8,500万部の『キン肉マン』フィギュアシリーズ『KUFC』から、人気超人”悪魔将軍”にスポットを当てた「悪魔将軍 復活祭 受注アソート」が2026年5月22日（金）20:00より予約受付中新規金型採用の新製品5種・ハイグレード版1種・メッキ仕様プレミアムグレード2種の計8ラインナップが揃う2体・3体・5体購入でそれぞれ異なる限定フィギュアが付属する豪華購入特典キャンペーンを同時実施 累計発行部数8,500万部の『キン肉マン』フィギュアシリーズ『KUFC』から、人気超人”悪魔将軍”にスポットを当てた「悪魔将軍 復活祭 受注アソート」が2026年5月22日（金）20:00より予約受付中新規金型採用の新製品5種・ハイグレード版1種・メッキ仕様プレミアムグレード2種の計8ラインナップが揃う2体・3体・5体購入でそれぞれ異なる限定フィギュアが付属する豪華購入特典キャンペーンを同時実施

コミックス累計発行部数8,500万部を誇る国民的人気漫画『キン肉マン』の公式フィギュアシリーズ『KUFC』（キン肉マンアルティメットファイター コレクション）から、シリーズ屈指の人気超人”悪魔将軍”にスポットを当てた大型企画「悪魔将軍 復活祭」が始動しました。

販売元のサイクロンジョーは、”悪魔将軍”ヒストリーをテーマに全8種のソフビフィギュアを2026年5月22日（金）20:00より受注予約しています。

サイクロンジョー「KUFC 悪魔将軍 復活祭 受注アソート」





予約開始：2026年5月22日（金）20:00〜発売予定：2026年9月25日より順次出荷予定販売：サイクロンジョー本店・BASE店素材：ソフビ製（PVC）、彩色済み完成品サイズ：全高約160mm対象年齢：15歳以上

“悪魔将軍 復活祭 受注アソート”は、作中における”悪魔将軍”のルーツを辿る「悪魔将軍ヒストリー」を軸に据え、原作の名シーンを切り取った複数バリエーションで構成された大型リリースです。

既存の”悪魔将軍 1.0″とは異なる新規金型を採用し、完璧超人始祖編・黄金のマスク編・初期登場版など異なる場面を再現した5種の新製品がメインラインに並びます。

さらに”復活祭”にちなんでKUFCシリーズ初の超人キン肉マンソルジャーのハイグレードバージョン1種と、美しいメッキ塗装を施したプレミアムグレード2種を加えた計8ラインナップが揃っています。





全高約160mmのソフビ製（PVC）で、彩色済み完成品のウィンドウサック箱入り仕様（一部はデザインヘッダー付き袋入り）です。

製造上、彩色などに個体差が生じる場合があります。

対象年齢は15歳以上です。

新規金型メインライン6種

メインラインとなる6種はいずれも新規金型を採用した新製品です。

完璧超人始祖編でのエアーズロック最終決戦シーン、黄金のマスク編のクライマックス、1話限りの幻の初期登場バージョンまで、”悪魔将軍”の歴史を異なるフォルムで立体化しています。

KUFCシリーズ初登場となるキン肉マンソルジャーのハイグレードバージョンも、グラデーション彩色へのこだわりとともにラインナップに加わっています。

KUFC 47 悪魔将軍 原作 完璧超人始祖編 ダメージヘッド





KUFC 47 悪魔将軍 原作 完璧超人始祖編 ダメージヘッド PT02





商品名：KUFC 47 悪魔将軍 原作 完璧超人始祖編 ダメージヘッド価格：13,990円（税込）JANコード：4573521316470発売：2026年9月25日より順次出荷予定

完璧超人始祖編でストロング・ザ・武道とのエアーズロックにおける最終決戦の激闘を再現したアイテムです。

ダメージを受けた状態の頭部造形が特徴で、死力を尽くした戦いの瞬間がフィギュアに刻まれています。

KUFC 47 悪魔将軍 原作 完璧超人始祖編 ダメージヘッド 硬度10# ロンズデーライト





KUFC 47 悪魔将軍 原作 完璧超人始祖編 ダメージヘッド 硬度10# ロンズデーライト PT02





商品名：KUFC 47 悪魔将軍 原作 完璧超人始祖編 ダメージヘッド 硬度10# ロンズデーライト価格：16,990円（税込）JANコード：4573521316913発売：2026年9月25日より順次出荷予定

同じく完璧超人始祖編のダメージヘッド造形に、超人界で「硬度10」と称されるロンズデーライトをテーマにした特殊カラーリングを施したバリエーションです。

通常版より3,000円高い16,990円（税込）で、異なる配色が全体に施された仕上がりとなっています。

KUFC 48 バイキングマン 原作





KUFC 48 バイキングマン 原作 PT02





商品名：KUFC 48 バイキングマン 原作価格：13,990円（税込）JANコード：4573521316487発売：2026年9月25日より順次出荷予定

読者の応募超人「バイキングマン」をデザインの原型とした”悪魔将軍”の初期登場バージョンです。

『週刊少年ジャンプ』1983年9号への初登場時にはバイキングマンをさらに改変した姿で登場しており、翌週にゆでたまご先生によって現在のデザインへと変更されたため、このビジュアルは1話限りの幻のバージョンとなっています。

まさに幻の”悪魔将軍”初期登場版を立体化した希少なアイテムです。

KUFC 49 悪魔将軍 原作 完璧のマスク Ver.





KUFC 49 悪魔将軍 原作 完璧のマスク Ver. PT02





商品名：KUFC 49 悪魔将軍 原作 完璧のマスク Ver.価格：13,990円（税込）JANコード：4573521316494発売：2026年9月25日より順次出荷予定

黄金のマスク編の最終話「死闘のかなた！」において、スグルに敗れたゴールドマンが正義超人たちの友情に感服し、シルバーマン・銀のマスクと融合して傷ついた超人たちを復活させた場面を再現したアイテムです。

戦闘のマスクである黄金のマスクと、平和のマスクである銀のマスクが合体した金銀合体マスク”完璧のマスク”をKUFCシリーズ第49番として立体化しています。

KUFC 47 悪魔将軍 1.5 原作





KUFC 47 悪魔将軍 1.5 原作 PT02





商品名：KUFC 47 悪魔将軍 1.5 原作価格：13,990円（税込）JANコード：4573521316524発売：2026年9月25日より順次出荷予定

『キン肉マン』ジャンプコミックス46巻の表紙作画をベースに原型を刷新し、ゆでたまご中井先生による完璧超人始祖編の頭部作画に近づけたバージョンです。

同46巻73話「故郷・聖なる完璧の山(モン=サン=パルフェ)へ！」において超人墓場【聖なる完璧の山(モン=サン=パルフェ)】へ進攻する場面の悪魔将軍が製品化されており、既存の”悪魔将軍 1.0″から頭部造形を改良した1.5バージョンとして位置づけられています。

KUFC 02 キン肉マンソルジャー 原作 ハイグレード 戦士の帰還 Ver.





KUFC 02 キン肉マンソルジャー 原作 ハイグレード 戦士の帰還 Ver. PT02





商品名：KUFC 02 キン肉マンソルジャー 原作 ハイグレード 戦士の帰還 Ver.価格：16,990円（税込）JANコード：4573521316807発売：2026年9月25日より順次出荷予定

“復活祭”の企画に合わせてKUFCシリーズ初登場の超人となるキン肉マンソルジャーが、グラデーションを取り入れた彩色にこだわったハイグレードバージョンとして新製品化されます。

16,990円（税込）で、通常ラインとは異なる上質な仕上がりが施されています。

プレミアムグレード（メッキ仕様）2種

「KUFCプレミアムグレード」シリーズは美しいメッキ塗装を施した上位ラインナップです。

今回はクロームメッキとダイヤモンドメッキの2種が用意されており、各42,900円（税込）で提供されます。

コレクションの中核を担う存在感のある仕上がりとなっています。

KUFC 03 悪魔将軍 原作 クロームメッキ プレミアムグレード





商品名：KUFC 03 悪魔将軍 原作 クロームメッキ プレミアムグレード価格：42,900円（税込）JANコード：4573521315886

全体にクロームメッキ塗装を施したプレミアムグレード仕様の悪魔将軍です。

金属光沢のある鏡面仕上げが全高約160mmの悪魔将軍のフォルムを際立たせています。

KUFC 03 悪魔将軍 原作 ダイヤモンド メッキ プレミアムグレード





商品名：KUFC 03 悪魔将軍 原作 ダイヤモンド メッキ プレミアムグレード価格：42,900円（税込）JANコード：4573521315879

作中で悪魔将軍が持つ「超人界で不可能とされた硬度10のダイヤモンド・パワー」をテーマにしたダイヤモンドメッキ仕様です。

クロームメッキとは異なる輝きを放つ仕上がりで、同じく42,900円（税込）での提供となります。

豪華購入特典キャンペーン





「悪魔将軍 復活祭」の開催を記念し、KUFCシリーズ（彩色版、キンコレを除く）を対象とした購入特典キャンペーンが実施されています。

プレミアムグレードのメッキ商品は1体の購入が2体分としてカウントされます。

特典はなくなり次第予告なく終了となります。

2体購入特典：キンコレ 25 ザ・マン 原作 金 シルバーアイ





1会計でKUFC商品2体購入特典：キンコレ 25 ザ・マン 原作 金 シルバーアイ（全高約160mm、ソフビ製PVC）特典発送：2026年9月25日（金）より分納手配予定

金の彩色にシルバーのアイを組み合わせた「キンコレ 25 ザ・マン 原作 金 シルバーアイ」が、KUFC商品2体購入で特典として付属します。

3体購入特典：キンコレ 50 スニゲーター 原作 黄金のマスク編 金 ゴールドアイ





1会計でKUFC商品3体購入特典：キンコレ 50 スニゲーター 原作 黄金のマスク編 金 ゴールドアイ＋キンコレ 25 ザ・マン 原作 金 シルバーアイの計2点特典発送：スニゲーターは2026年10月30日（金）より分納手配予定

3体購入では黄金のマスク編に登場した地獄の悪魔騎士スニゲーターをゴールドアイで表現した「キンコレ 50 スニゲーター 原作 黄金のマスク編 金 ゴールドアイ」と、ザ・マンの金シルバーアイを合わせた2点セットが特典として付属します。

5体購入特典：KUFC 49 悪魔将軍 原作 完璧のマスク 死闘のかなた…！ Ver.





1会計でKUFC商品5体購入特典：KUFC 49 悪魔将軍 原作 完璧のマスク 死闘のかなた…！ Ver.＋キンコレ 50 スニゲーター 原作 黄金のマスク編 金 ゴールドアイ＋キンコレ 25 ザ・マン 原作 金 シルバーアイの計3点特典発送：2026年9月25日（金）より分納手配予定

5体購入の最上位特典として「KUFC 49 悪魔将軍 原作 完璧のマスク 死闘のかなた…！ Ver.」が加わり、3点セットで提供されます。

この特典限定カラーリングバージョンはキャンペーン経由のみで入手できる仕様です。

「悪魔将軍 復活祭 受注アソート」は、1話限りの幻の初期登場バージョンから完璧超人始祖編の激闘シーン、金銀合体マスクの完璧のマスクまで、”悪魔将軍”の歴史を網羅した全8種構成です。

キン肉マンソルジャーのハイグレード版を含め、グラデーション彩色・クロームメッキ・ダイヤモンドメッキと仕上げのバリエーションも幅広く、それぞれ異なる世界観でコレクションを彩ります。

サイクロンジョー「KUFC 悪魔将軍 復活祭 受注アソート」の紹介でした。

よくある質問

Q. 購入特典キャンペーンの対象範囲と注意事項は何ですか？

A. 対象はKUFCシリーズの彩色版ソフビフィギュアで、キンコレは対象外です。

プレミアムグレードのメッキ商品は1体購入が2体分としてカウントされます。

キャンペーンはサイクロンジョー本店およびBASE店のみで実施され、特典がなくなり次第予告なく終了します。

万一完売の場合は相当の特典が代替で用意される予定です。

Q. 予約時の支払い方法はどのような仕組みですか？

A. 予約商品はシステムの決済有効期限の都合上、前入金制となっています。

銀行振込の場合は購入後5日以内の入金が必要で、クレジットカードの場合は即時決済が適用されます。

クレジットカードの引落し日は各社の締め日・支払い日が適用されます。

なお、当店はお客様都合のキャンセルを受け付けていません。

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