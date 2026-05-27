それが気になる選手は少なくない。

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5月25日付の女子世界ランキングが発表された。桑木志帆が1つ順位を上げて64位となり、新たに6月4日開幕の全米女子オープン（リビエラCC）の出場権（同75位以内）を獲得した。同時に、6月25日からの全米女子プロ選手権（ヘイゼルティン・ナショナルGC）の切符（同70位以内）も手にした。

桑木は今月の「Sky RKBレディス」で、約1年半ぶりにツアー通算4勝目を挙げた。今季は年間女王を狙うと宣言しており、現在のポイントランキング（PR）は4位。海外メジャーで獲得するポイントも加算されるため、メジャー2大会に出場できるのは大きい。

今回の発表でメジャー2大会の出場資格を得た「国内組」は、49位菅楓華、50位河本結、54位荒木優奈、61位鈴木愛、64位桑木志帆、65位高橋彩華、70位申ジエ。32位の佐久間は昨季の年間女王として全米女子プロ、全英女子の出場権はすでに取得している。

佐久間は2年連続の女王を目指し、もっかPRのトップを走る。

ツアー関係者が言う。

「他に女王を強く意識している選手は桑木以外に、菅（PR2位）や河本（5位）、荒木（6位）です。鈴木（7位）も虎視眈々と3度目を狙っている。PR3位の高橋も同じです。彼女たちは国内成績だけでなく、ポイントが高い海外メジャーになるべく多く出場したい。6月の全米女子オープン、全米女子プロのあとは、7月にはエビアン（エビアンリゾートGC）と全英女子（ロイヤルリザム＆セントアンズGC）が控えている。全英は国内のサントリーレディス（6月11日開幕）の上位2人と大会終了時のPR上位3人が出場できるが、それ以外にエビアンと全英は大会の約3週間〜1か月前の世界ランク50位以内なら出場できる。6月中旬までに50位以内に入りたいでしょう」

国内大会は公式戦に優勝しても400Pだが、海外メジャーは800P。単独7位でも国内の3日間大会優勝（200P）と同じだ。海外メジャーが女王への近道なら、まずは直近の全米女子オープンで上位に入りたい。