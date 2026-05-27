明太子・あまおう・博多和牛が62店に集結！ 東武百貨店 池袋本店 うまかもん よかもん 福岡展

記事ポイント 東武百貨店 池袋本店で初出店9店舗を含む約62店舗が集結し、明太子・あまおうスイーツ・定番博多グルメが揃いました博多和牛希少部位の食べ比べ弁当（各日30点限定）や東武百貨店限定の泡系とんこつラーメンなど、会場限定のできたてグルメも展開されましたいちごやcafe TANNALや大牟田はにぽてなど初出店の実演店舗が加わり、東武限定スイーツも数量限定で登場しました 東武百貨店 池袋本店で初出店9店舗を含む約62店舗が集結し、明太子・あまおうスイーツ・定番博多グルメが揃いました博多和牛希少部位の食べ比べ弁当（各日30点限定）や東武百貨店限定の泡系とんこつラーメンなど、会場限定のできたてグルメも展開されましたいちごやcafe TANNALや大牟田はにぽてなど初出店の実演店舗が加わり、東武限定スイーツも数量限定で登場しました

東武百貨店 池袋本店では2026年5月21日（木）から26日（火）の6日間、うまかもん よかもん「福岡展」が開催されました。

初出店9店舗を含む約62店舗が8階催事場と地下1階3番地コンコースに集まり、明太子から博多和牛弁当、あまおうスイーツ、もつ鍋まで福岡の食文化が一堂に揃います。

東武百貨店 池袋本店「うまかもん よかもん 福岡展」





場所：東武百貨店 池袋本店 8階催事場（約210坪）、地下1階3番地コンコース期間：2026年5月21日（木）〜26日（火）営業時間：8階催事場 10:00〜19:00 ／ 地下1階3番地コンコース 10:00〜20:00店舗数：約62店舗（食品56店舗・工芸6店舗、うち初出店9店舗）

うまかもん よかもん「福岡展」は、8階催事場（約210坪）と地下1階3番地コンコースの2フロアを会場に、6日間にわたって開催されました。

初出店9店舗を含む約62店舗が出店し、老舗料亭の明太子から実演スイーツ専門店まで幅広いラインアップで構成されています。

取り扱いジャンルは、明太子・めんたいグルメ、あまおうを使ったいちごスイーツ、博多和牛や本マグロを使ったできたてグルメ、東武百貨店限定スイーツ、もつ鍋やとりかわなどの定番博多グルメと多岐にわたります。

イートインスペースも設けられ、閉場30分前をラストオーダーとして会場内での食事が可能です。

明太子・めんたいグルメ

福岡の名産である明太子を各店独自の製法で仕上げた4店舗が揃います。

老舗料亭の切り子、天然だし仕込みの切り子、揚げたてのクリームコロッケ、初出店の実演パン店と、めんたいの魅力をそれぞれ異なる形で展開します。

お徳用辛子めんたい切子

店舗：博多料亭 稚加榮価格：1,350円（120g）

白い花形皿に並ぶ赤橙色の切り身は、粒立ちが密で発色が際立ちます。

酒・かつお節・出汁にこだわり、素材本来の味を引き出した博多料亭 稚加榮の辛子めんたい切子で、120g 1,350円での販売です。

天然だし明太子(上・切り子)





店舗：博多あき津゛価格：1,383円（100g当たり）

緑の葉を敷いた上に3本並んだ明太子は、粒立ちのしっかりした質感が全体にわたって確認できます。

かつお節と昆布のだしをベースに素材そのものの味を大切に仕込んだ、博多あき津゛の天然だし明太子です。

博多めんたいコロッケ





店舗：南里正信商店価格：1,944円（6個入）

揚げ衣を割ると、なめらかなポテトの中心に明太子とクリームが詰まった断面が現れます。

南里正信商店の「博多めんたいコロッケ」は、博多名物の明太子をたっぷり使ったクリームコロッケで、木桶に入った6個入り1,944円での販売です。

明太フランス





店舗：国産小麦パン工房 フルフル（初出店・実演）価格：481円（1本 ／ 長さ約17cm）

今回初出店の国産小麦パン工房 フルフルは、会場での実演販売を行います。

特製フランスパンに厳選した明太子とバターを合わせた「明太フランス」は、1本約17cmで481円です。

あまおうのいちごスイーツ

福岡産ブランドいちご「あまおう」を主役にしたスイーツが3店舗から揃います。

ふわふわかき氷、イタリア菓子との組み合わせ、串仕立ての大福と、あまおうの甘酸っぱさをそれぞれ異なる形で提供します。

“生”あまおうかき氷





店舗：いちごやcafe TANNAL（初出店）価格：イートイン 1,800円（1杯）

今回初出店のいちごやcafe TANNALが提供した「”生”あまおうかき氷」は、特製の苺ソースとピューレ、あまおうをふわふわの氷にトッピングした1杯です。

イートインのみの提供で1杯1,800円です。

スフォリアテッラ フォンダンあまおう





店舗：オスピターレ（東武限定品・実演）価格：481円（1個）各日数量限定

貝形に重なる層状のパイ生地を半割にすると、白いクリームとピンク色のあまおうフィリングが顔を出します。

バリバリとした食感のイタリア菓子スフォリアテッラに甘酸っぱい「あまおう」クリームを詰め、フォンダンでコーティングしたオスピターレの東武百貨店限定品です。

実演販売で各日数量限定の提供です。

苺大福串





店舗：菓子処まつだ屋（初出店・実演）価格：701円（1本）種類：こし餡・苺餡・カスタード

あまおうと白い求肥を交互に串刺しにしてピラミッド状に積み重ねた苺大福串は、見た目にも華やかな一品です。

菓子処まつだ屋（初出店）が実演販売した「苺大福串（こし餡）」は、なめらかなこし餡と苺の甘酸っぱさを1本701円で楽しめます。

こし餡のほか、苺餡・カスタードのバリエーションも展開されます。

会場でできたてを楽しめるグルメ

博多和牛の希少部位食べ比べ弁当、糸島産食材を使った本マグロ丼、濃厚な泡系とんこつラーメンと、会場でできたてをいただけるグルメが3店舗から展開されます。

和牛弁当は各日30点の数量限定で、希少部位をその日の目利きで選んで詰める構成が特徴です。

博多和牛希少部位三種の食べ比べ弁当





店舗：ノダニク（東武限定品・実演）価格：3,001円（1折）各日販売予定30点

黒塗りの弁当箱に、シンシン・ランプ・イチボの3部位スライスが部位名プレート付きで並び、玉子焼きと紅生姜が添えられています。

ノダニクの「博多和牛希少部位三種の食べ比べ弁当」は、目利きによるその日おすすめの希少部位を詰めた東武百貨店限定品で、各日30点の数量限定販売です。

本マグロ丼





店舗：糸島海鮮食堂 そらり（実演）価格：2,800円（1折）

糸島海鮮食堂 そらりの「本マグロ丼」は、本マグロの中トロと赤身を糸島産の米と醤油とともに盛り合わせた丼ぶりです。

実演販売で提供され、1折2,800円での販売です。

スペシャルラーメン





店舗：金田家（東武限定品）価格：イートイン 1,650円（1杯）

金田家のロゴ入り白い丼にクリーミーな白濁スープが満たされ、厚切りチャーシュー2枚・海苔・きくらげ・ねぎ・味玉がトッピングされています。

濃厚でまろやかな口当たりの泡系とんこつラーメンは東武百貨店限定品で、イートイン1,650円での提供です。

東武限定スイーツ

今回の「福岡展」では、東武百貨店でしか手に入らないオリジナルスイーツが3店舗から登場します。

生チョコパフェ、熟成芋のモンブランドーナツ、フルーツメロンパンリングと、各日数量限定・実演販売の商品が揃います。

極上生チョコパフェ





店舗：チョコレートショップ（東武限定品）価格：イートイン 770円（1杯）各日数量限定

チョコレートショップの「極上生チョコパフェ」は、オランダ産ココアの濃厚ソフトクリームに芳醇なクッキーとアーモンドをトッピングした東武百貨店限定の1杯です。

各日数量限定のイートイン提供で、770円での販売です。

熟成蜜いもモンブランドーナツ





店舗：大牟田はにぽて（初出店・東武限定品）価格：864円（1個）各日販売予定50点

白い丸皿の上で、ドーナツ型のパンに黄みがかった細麺状のモンブランクリームが山盛りに絞られています。

大牟田はにぽてが今回初出店で提供した「熟成蜜いもモンブランドーナツ」は、厳選した紅はるかを二段熟成させた濃厚な焼き芋クリームを使った東武百貨店限定品です。

各日50点の数量限定販売です。

フルーツメロンパンリング





店舗：メロンパン専門店カシェット（東武限定品・実演）価格：972円（1個）

メロンパン専門店カシェットの「フルーツメロンパンリング」は、スイーツ感覚で味わえるメロンパンの東武百貨店限定品です。

会場での実演販売で提供されます。

福岡の定番グルメ

もつ鍋、とりかわ串、ひとくち餃子、梅ヶ枝餅と、福岡の定番として親しまれる4ジャンルのグルメが揃います。

国産牛ホルモンを秘伝スープ4種で仕立てたもつ鍋は2人前3,780円、72時間仕込みのとりかわ串は5本951円で提供されます。

博多もつ鍋





店舗：博多芳々亭価格：各3,780円（2人前）種類：醤油・味噌・塩・辛味噌

白味噌仕立てのスープにもつ・白菜・ニラ・唐辛子が盛られた大鍋が博多芳々亭の「博多もつ鍋」です。

鮮度の高い希少な国産牛ホルモンを、職人こだわりの秘伝スープ4種（醤油・味噌・塩・辛味噌）で仕立てた2人前3,780円の商品です。

博多ぐるぐるとりかわ





店舗：とりかわ竹乃屋（実演）価格：951円（5本）

こんがりとした焼き色のついた鶏皮串が山状に積み重なる「博多ぐるぐるとりかわ」は、焼きと寝かしを繰り返す72時間仕込みの一品です。

とりかわ竹乃屋が実演販売で提供し、5本951円での販売です。

ひとくち餃子





店舗：博多八助価格：1,296円（15個入）

博多八助の「ひとくち餃子」は、創業38年、博多の街で愛され続けてきた定番商品です。

15個入り1,296円で提供されます。

梅ヶ枝餅・よもぎ梅ヶ枝餅





店舗：かさの家価格：各901円（5個入）各日販売予定50点、お一人様1点限り種類：(1)梅ヶ枝餅 (2)よもぎ梅ヶ枝餅

抹茶生地と白生地の2種が並ぶかさの家の「梅ヶ枝餅」は、もっちりとした生地に優しい甘さの粒あんを包んだ和菓子です。

通常、店舗では毎月25日に限定販売される「よもぎ梅ヶ枝餅」も今回のイベントで登場します。

どちらも各日50点・お一人様1点限りの販売で、5個入り901円での提供です。

老舗料亭の明太子から初出店の実演スイーツまで、食品56店舗・工芸6店舗の計約62店舗が集まったうまかもん よかもん「福岡展」は、東京・池袋で博多の食文化を体感できる催事です。

東武百貨店限定品・数量限定商品を含む多彩なラインアップが、6日間にわたって揃います。

東武百貨店 池袋本店「うまかもん よかもん 福岡展」の紹介でした。

よくある質問

Q. イートインのラストオーダーは何時ですか？

A. 閉場30分前がラストオーダーです。

8階催事場は19時閉場のため18時30分、地下1階3番地コンコースは20時閉場のため19時30分が、それぞれのラストオーダーとなっています。

Q. 梅ヶ枝餅は1人何点まで購入できましたか？

A. お一人様1点限りの販売です。

かさの家の「梅ヶ枝餅」「よもぎ梅ヶ枝餅」はともに各日50点の数量限定で、1点につき5個入り901円での販売です。

Q. 工芸品の出店数は何店舗ですか？

A. 工芸6店舗が出店しています。

食品56店舗と合わせた合計約62店舗（うち初出店9店舗）の構成です。

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