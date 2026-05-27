【メジャーリーグ通信】

【鈴村氏コラム】大リーグ監督は常に“クビ”と隣り合わせ 選手に劣らずシビアな環境に身を置いている

2026年の開幕時点で米国の株式市場の上場企業が球団を所有しているのは、30球団の中でもブレーブスとブルージェイズのみである。

ドジャースのマーク・ウォルターやメッツのスティーブ・コーエン、あるいはヤンキースはスタインブレナー家、カブスのリケッツ家のように、しばしば球団経営者として個人や一家の名前が挙げられる。

だが、こうした状況は、大リーグの経営の中心が個人や家族にあることを意味しない。むしろ、2002年にジョン・ヘンリーが投資家グループを結成してレッドソックスを買収したことが象徴するように、21世紀に入ってからの大リーグでは、個人や家族が所有する球団は少数派となり、多くが投資家グループによって運営されている。

その結果、球界では球団への投資の拡大、それによる球団の価値の上昇、投資家グループの存在感のさらなる向上が進んでいる。

球団を保有するだけでは利益は生まれない。優れた成績を残すことで、はじめて観客動員数の増加や放映権の高値での販売が可能となる。そのためには一方で優秀な選手を獲得し、他方で球場の施設の拡充を図る必要がある。こうした投資は短期的な利益の向上とともに球団の価値そのものの上昇ももたらしている。

現在、30球団の価値は毎年平均で10％程度上昇している。理論的には、約7年で価値が倍になるのは、球団の購入に対する潜在的な需要の高さを示す。球団を買おうと考えても対象は30しかないため、売り手が有利な状況にあるからだ。

そして、球団の価値が高まれば高まるほど、個人や企業が手を出すことは難しくなり、商品の先物取引と同じく売却を前提として購入する投資家グループが経営権を取得しやすくなる。

高額で球団を購入、しかも有力な選手を集めると短期的には欠損が出るとしても、球団の価値を高めていれば売却時の利益で補填が可能になると考え、より積極的に投資するからである。

5月2日にパドレスの経営権をサイドラー家がホセ・E・フェリシアーノらの投資家グループに売却することで合意した。正式な承認まで時間がかかるとはいえ、大リーグ史上最高となる約39億ドル（約6240億円）という売却額は、たとえ資産家であっても一人で支払うには躊躇せざるを得ない。

投資家グループに資産運用会社やヘッジファンドの経営者が名を連ねることは、球団経営が投資の対象であること、そして球団の購入そのものが先物取引の一環であることを物語る。

（鈴村裕輔／野球文化学会会長・名城大教授）