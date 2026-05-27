乳化剤不使用、スクワランをミルク状に！ ハーバー研究所「VCスクワミルク」

記事ポイント 一般的な乳化剤を使用せず、ビタミンC誘導体を用いた特殊乳化法でスクワランをミルク状に仕上げた独自処方保湿成分スクワランと浸透性に優れたビタミンC誘導体の組み合わせで、角質層をすみずみまでうるおす2026年7月21日（火）より通信販売および全国のショップハーバーで数量限定発売 一般的な乳化剤を使用せず、ビタミンC誘導体を用いた特殊乳化法でスクワランをミルク状に仕上げた独自処方保湿成分スクワランと浸透性に優れたビタミンC誘導体の組み合わせで、角質層をすみずみまでうるおす2026年7月21日（火）より通信販売および全国のショップハーバーで数量限定発売

スーッと軽やかに広がりながら、うるおいをしっかりキープするミルク状スクワランが、2026年夏に数量限定で登場します。

ハーバー研究所が手がける『VCスクワミルク』は、一般的な乳化剤を使わずにスクワランをミルク状に仕上げた独自技術の美容液で、使い心地の軽さと保湿力の高さを両立しています。

ハーバー研究所「VCスクワミルク」





商品名：VCスクワミルク容量：60mL価格：3,520円（税込）発売日：2026年7月21日（火）販売：通信販売（オンラインショップは11：00頃更新予定）および全国のショップハーバー数量：数量限定（なくなり次第終了）お問い合わせ：ハーバー研究所 フリーダイヤル 0120-82-8080

『VCスクワミルク』は、保湿成分として配合されたスクワランをミルク状に乳化した美容液です。

ミルクタイプの化粧品には通常乳化剤が必要とされますが、ハーバー研究所はビタミンC誘導体であるミリスチル3-グリセリルアスコルビン酸（製品の抗酸化剤）を活用した特殊乳化法を独自開発し、一般的な乳化剤を使用せずにスクワランをなめらかなミルク状に仕上げています。

スクワランの高い保湿力と、浸透性に優れたビタミンC誘導体（製品の抗酸化剤）が組み合わさることで、角質層のすみずみまでうるおいを届け、透明感のある肌へと導きます。

テクスチャーはスルスルとした伸びのよいミルク状で、肌にのせるとスーッとなじみ、軽い使用感のまま保湿成分がとどまります。

テクスチャーと使い方





とろりとしたミルク状のテクスチャーが肌の上でなめらかに広がり、軽やかな使い心地を実現しています。

使い方は2〜3プッシュを手に取り、顔全体になじませるだけです。

洗顔後のスキンケアステップに取り入れやすい設計で、スキンケアに時間をかけられない朝のルーティンにも対応できます。

特殊乳化法とビタミンC誘導体





配合されているビタミンC誘導体「ミリスチル3-グリセリルアスコルビン酸」は、乳化剤の役割と抗酸化の役割を同時に担う成分です。

ハーバー研究所はこの成分を用いた特殊乳化法を独自開発しており、一般的な乳化剤を省いた処方を実現しています。





肌になじませると、ミルク状のテクスチャーがすみやかに肌へ溶け込みます。

スクワランは皮膚との親和性が高い保湿成分として知られており、重たさを感じさせずにうるおいを補います。

ハーバーの「無添加主義®」





ハーバー研究所は創業以来、「肌に必要なものだけを補い、肌本来の働きを助ける」という「無添加主義®」をすべての化粧品に反映しています。

ハーバーが守り続ける5つの無添加基準のもと、『VCスクワミルク』もこの理念に基づいた処方で設計されています。

ミルク状でありながら一般的な乳化剤を排除した『VCスクワミルク』は、肌に必要な成分だけを届けるという無添加主義®の考え方を、処方技術の面から体現した一品です。

60mL・3,520円（税込）という価格で、毎日のスキンケアに組み込みやすい容量とコスト感を実現しています。

ハーバー研究所「VCスクワミルク」の紹介でした。

よくある質問

Q. 『VCスクワミルク』はスキンケアのどのタイミングで使いますか？

A. 洗顔後、顔全体に2〜3プッシュをなじませる使い方が案内されています。

化粧水や乳液と組み合わせる場合の詳細な使用順は、公式サイトまたはショップハーバーのスタッフから案内されます。

Q. 数量限定とはどういう意味ですか？

A. 生産数に上限が設けられており、在庫がなくなり次第販売終了となります。

通信販売のオンラインショップは2026年7月21日（火）11：00頃より購入できるようになります。

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