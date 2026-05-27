ここ2試合、これまでと見違えるような投球を見せているのがドジャースの佐々木朗希（24）だ。

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日本時間24日、ナ・リーグ中地区首位のブルワーズ戦は初回に自らの失策もあっていきなり3点を失った。これまでの佐々木ならズルズルいきそうなところだが、その後は無失点に。10者連続でアウトを重ねるなど5回を4安打3失点に抑えて3勝目をマーク。18日のエンゼルス戦は7回を4安打1失点と、2試合続けて白星を挙げたのだ。

最近はベンチ内での雰囲気も明るいともっぱらで、

「ラテン系の選手たちと仲が良いみたいだ。スペイン語も上達してる。ブルペン捕手たちともうまくやっている。自信も出てきて、かなり心を開くようになってきた」

と、ロバーツ監督も相好を崩している。

「主力投手2人が負傷者リスト（IL）入り。とりあえず、ローテーションから外れたり、マイナー落ちの可能性がなくなったことが大きいと思う」とは米誌コラムニストのビリー・デービス氏。

主力投手2人とは、腰痛で9日にIL入りしたグラスノー（32）と左肘手術のため1試合に投げただけで16日に再びIL入りしたスネル（33）のことだ。

「左肩痛で開幕からILに入っていたスネルの復帰に伴い、佐々木とシーハン（26）のどちらかがローテから外れる見込みだった。佐々木にも危ないという自覚があったのは間違いない。親しい人には自分の立場が微妙と話していたと聞きましたから。ところが、グラスノーに続いてスネルまでIL入り。ローテ落ちの不安がなくなったことが、精神面の安定につながり、好結果をもたらしているのですよ」

だとすれば、グラスノーとスネルの2人が戻るまでに、先発としての地位を確固たるものにする必要がありそうだ。

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日刊ゲンダイでは前ロッテ監督・吉井理人氏のコラムを連載。吉井氏は今季の佐々木をどう見ているのか。●関連記事 【もっと読む】ドジャース佐々木朗希との「LINEの中身」 も要チェックだ。