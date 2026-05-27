全高310mm、鉄球と金歯の大型スタチュー！ メディコス・エンタテインメント「超像Artコレクション「ジャイロ・ツェペリ＆ヴァルキリー」」

記事ポイント 「超像Artコレクション」シリーズにおいて『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』初の大型スタチューが登場全高約310mm・横幅約360mmのノンスケール、税込28,600円で2026年12月発売予定MEDICOS ONLINE SHOP限定で「交換頭部＆回転鉄球パーツ」が付属、予約受付は2026年7月28日まで 「超像Artコレクション」シリーズにおいて『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』初の大型スタチューが登場全高約310mm・横幅約360mmのノンスケール、税込28,600円で2026年12月発売予定MEDICOS ONLINE SHOP限定で「交換頭部＆回転鉄球パーツ」が付属、予約受付は2026年7月28日まで

メディコス・エンタテインメントが、Netflixにて2026年3月より配信が始まったアニメ『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』より、「超像Artコレクション」シリーズ初の大型スタチューを発表しました。

北米大陸横断レース「スティール・ボール・ラン」に参加する謎のアウトロー「ジャイロ・ツェペリ」と愛馬「ヴァルキリー」が、全高約310mm・横幅約360mmのノンスケールフィギュアとして立体化されています。

予約受付は2026年7月28日（火）まで実施されます。

メディコス・エンタテインメント「超像Artコレクション「ジャイロ・ツェペリ＆ヴァルキリー」」





商品名：超像Artコレクション「ジャイロ・ツェペリ＆ヴァルキリー」作品名：アニメ『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』発売月：2026年12月予定価格：28,600円（税込）／26,000円（税抜）材質：PVC＆ABS仕様：彩色済完成品フィギュアサイズ：全高約310mm・横幅約360mm（ノンスケール）原型制作：智紀（ピンポイント）彩色：アンドウケンジ×ピンポイント特典：交換頭部＆回転鉄球パーツ（MEDICOS ONLINE SHOP限定）予約受付期間：2026年5月15日（金）12:00〜2026年7月28日（火）※掲載写真は開発中のものです。実際の商品とは異なります

愛馬「ヴァルキリー」の手綱を握った「ジャイロ・ツェペリ」が、今にも荒野へ駆け出す瞬間を切り取ったスタチューです。

PVC＆ABS素材による彩色済完成品フィギュアとして仕上げられており、原型制作は智紀（ピンポイント）、彩色はアンドウケンジ×ピンポイントが担当しています。

「超像Artコレクション」シリーズにおいて本作初の大型スタチューとなるこの商品は、2026年12月の発売を予定しています。

MEDICOS ONLINE SHOPのほか、全国のホビーショップ・量販店・Webショップにて順次予約を受け付けています。

ジャイロ・ツェペリの造形





トレードマークの金歯を光らせた不敵な笑みは、今にも「ニョホホ」という笑い声が聞こえてきそうな表情で造形されています。

右手には「回転」の技術を込めて操る鉄球が構えられ、右腰のホルスターにはもう1つの鉄球が収められています。





風を受けてダイナミックに翻るマントは、立体的な布の流れまで再現されており、静止した造形に疾走感を与えています。

衣装各部のディテールと鉄球の存在感が、ジャイロというキャラクターの個性を余すところなく表現しています。





斜め横からのアングルでは、鉄球を構える右腕のポージングとマントの立体的な翻りが一体となった構図が確認できます。

全高約310mmというサイズが持つ存在感は、コレクションの中核を担う迫力を備えています。

ヴァルキリーと台座の表現





愛馬「ヴァルキリー」は、丁寧に塗り分けられた陰影により疾走する馬の筋肉の動きが再現されています。

横幅約360mmにわたる大きな台座には削られた岩肌と立ち込める砂煙が表現され、北米大陸横断レースの荒野を駆ける臨場感が感じられる仕上がりとなっています。





台座に刻まれた岩肌のテクスチャーと砂煙の造形は、「スティール・ボール・ラン」レースの過酷なコースをリアルに再現しています。

ジャイロとヴァルキリーが織りなす一体感がこのスタチューの中心的な見どころとなっています。





後方からのアングルでは、マントの裏面の造形とヴァルキリーの後脚・臀部の筋肉表現が確認できます。

どの角度から見ても作り込みの密度が保たれており、360度鑑賞に耐える仕上がりとなっています。

MEDICOS ONLINE SHOP限定特典





MEDICOS ONLINE SHOPで予約・購入した場合、「交換頭部＆回転鉄球パーツ」が付属します。

本体の表情パーツを差し替えることで、異なる雰囲気でのディスプレイが可能になります。





交換頭部は本体とは表情の異なるパーツで、MEDICOS ONLINE SHOPのみで入手できます。

予約受付期間は2026年7月28日（火）までで、この期間内の注文に対して特典が付属します。





回転鉄球パーツは本体付属の鉄球とは別に用意された専用パーツです。

通常の取り扱い店舗では入手できないMEDICOS ONLINE SHOP限定の特典となっています。

ねんどろいど ジャイロ・ツェペリ





超像Artコレクション版と同時期に「ねんどろいど ジャイロ・ツェペリ」も展開されています。

表情パーツには不敵な笑みを浮かべた「クール顔」に加え、「ニョホホ顔」「戦闘顔」の計3種が付属し、オプションパーツには「鉄球」「鉄球エフェクト」「双眼鏡」など作中登場アイテムが含まれます。

予約受付期間は2026年6月11日（木）21:00までです。





愛馬「ヴァルキリー」が付属するDX版「ねんどろいど ジャイロ・ツェペリ DX」も同期間に展開されています。

ヴァルキリーの両前足は可動式で、躍動感ある姿の再現が可能です。

DX版専用の台座・支柱が付属し、ヴァルキリーの背にジャイロを乗せたディスプレイができます。





MEDICOS ONLINE SHOPおよびGOODSMILE ONLINE SHOPでねんどろいど版を予約・購入すると、特典「クマちゃん＋手首パーツ」が付属します。

アニメ『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』の「超像Artコレクション」シリーズ初大型スタチューとして、智紀（ピンポイント）による原型制作とアンドウケンジ×ピンポイントによる彩色が組み合わさった一品です。

税込28,600円で2026年12月発売予定、MEDICOS ONLINE SHOP限定の「交換頭部＆回転鉄球パーツ」は2026年7月28日（火）までの予約で付属します。

メディコス・エンタテインメント「超像Artコレクション「ジャイロ・ツェペリ＆ヴァルキリー」」の紹介でした。

(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険SBR製作委員会

よくある質問

Q. MEDICOS ONLINE SHOP限定特典は通常の店舗購入でも受け取れますか？

A. 「交換頭部＆回転鉄球パーツ」はMEDICOS ONLINE SHOPでの予約・購入者のみに付属します。

全国のホビーショップや量販店、他のWebショップでの購入には付属しません。

Q. ねんどろいど版と超像Artコレクション版の予約期間は異なりますか？

A. 「ねんどろいど ジャイロ・ツェペリ」および「ねんどろいど ジャイロ・ツェペリ DX」の予約受付期間は2026年6月11日（木）21:00までです。

超像Artコレクション版の予約受付期間は2026年7月28日（火）までで、両者は異なります。

Q. 商品は完成品として届きますか？

A. 彩色済完成品フィギュアとして提供されます。

材質はPVC＆ABS製で、組み立て不要の状態で届きます。

なお、商品は自立しない仕様となっています。

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