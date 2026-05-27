10年目、千葉の海辺で音楽・アート・フード！ プルーブライフ「Beachside Art Festival Nuts Party 2026」

記事ポイント 音楽・アート・フード・マーケットが一体となったビーチサイドフェスティバルが2026年9月27日に開催2015年スタートの「Nuts Party」が今年で記念すべき10回目を迎える大人前売2,000円から入場でき、小・中学生はナッツくじ付きで500円 音楽・アート・フード・マーケットが一体となったビーチサイドフェスティバルが2026年9月27日に開催2015年スタートの「Nuts Party」が今年で記念すべき10回目を迎える大人前売2,000円から入場でき、小・中学生はナッツくじ付きで500円

千葉の海辺を舞台に、音楽・アート・フード・カルチャーが交差するフェスティバルが今年も開催されます。

プルーブライフが主催する「Beachside Art Festival Nuts Party 2026」は、2026年9月27日（日）に千葉ポートパークで幕を開けます。

2015年から続くこのイベントが、今年で節目となる10回目を迎えます。

プルーブライフ「Beachside Art Festival Nuts Party 2026」





イベント名：Beachside Art Festival Nuts Party 2026開催日時：2026年9月27日（日）10:30〜19:00会場：千葉ポートパーク（千葉県千葉市中央区中央港1丁目10）電話：043-244-5111チケット料金：大人前売2,000円／当日2,500円（税込）、小・中学生500円（ナッツくじ付き・税込）、SPECIAL THANKS券5,000円（税込）主催：合同会社プルーブライフ／運営：Nuts Party実行委員会公式サイト：

千葉ポートパークの海辺という開放的なロケーションのもと、音楽ライブ・アートコンテンツ・フードキッチンカー・マーケットが一堂に集まるイベントです。

“人とカルチャーが自然につながる場”をテーマに掲げ、地域の事業者やアーティストとともに毎年会場を作り上げてきています。

過去開催では約3,500人が来場しており、千葉を代表するカルチャーフェスとして定着しています。

出演アーティストや出店情報などの詳細は、公式SNSおよび公式サイトにて順次発表される予定です。

SPECIAL THANKS券（5,000円・税込）は”アートを身近に”という活動への賛同を込めた支援チケットで、集まった支援金は今後の活動費として充当されます。

10回目の節目を迎えるNuts Partyとは

潮風が吹く千葉ポートパークの芝生広場に、音楽ステージ・フードエリア・マルシェ・グラフィックアートのブースが広がる光景が、Nuts Partyの定番の風景です。

2015年のスタートから数えて今年で10回目を迎え、フードキッチンカーやマルシェ、グラフィックアート、子ども向けワークショップなど、音楽・食・アートを横断した複合型フェスとして毎年進化を続けています。

海辺の公園という恵まれたロケーションを活かし、ジャンルの垣根を越えた体験が一日で楽しめるイベントとなっています。

歴代出演アーティストと音楽ライブ





これまでの出演アーティストには「スチャダラパー」「bird」「韻シスト」「NakamuraEmi」「Michael Kaneko」など、ジャンルを越えて支持を集める実力派が名を連ねています。

海辺のロケーションと調和した野外ライブパフォーマンスが来場者を毎年引きつけており、音楽ファンにとっての定番コンテンツとなっています。

2026年の出演アーティストは公式サイトにて順次案内される予定です。

キッチンカーが並ぶフードエリア





フードエリアは、登録台数3,900台を超えるキッチンカープラットフォーム「KITCHENCAR’S JAPAN」プロデュースのもと構成されます。

個性豊かなキッチンカーが会場に集結し、グルメ・ドリンク・アルコールドリンクまで幅広いラインナップが揃います。

海風を感じながら、音楽やアートと並んで食も会場体験の大きな柱となっています。

音楽ライブとアート、そして多彩なフードが詰まったこのフェスティバルは、10:30から19:00まで一日かけてじっくり楽しめる構成です。

大人前売券2,000円、小・中学生はナッツくじ付きで500円と、家族連れから音楽ファン・アート好きまで幅広い層に開かれた価格設定になっています。

9月下旬の千葉の海辺で、10回目の節目を迎えるフェスならではの特別な空気感を体感できるイベントです。

プルーブライフ「Beachside Art Festival Nuts Party 2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 子ども連れで参加できますか？

A. 小・中学生向けの小人券（500円・税込）が用意されており、ナッツくじが付いています。

子ども向けワークショップも過去の開催で実施されており、親子で楽しめるコンテンツが用意されています。

Q. 出演アーティストや出店情報はどこで確認できますか？

A. 出演アーティストや出店情報は、公式サイト（



Q. SPECIAL THANKS券とはどのようなチケットですか？

A. 5,000円（税込）のSPECIAL THANKS券は、”アートを身近に”という活動への賛同を込めた支援チケットです。集まった支援金はNuts Partyの今後の活動費として充当されます。

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