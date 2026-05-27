波状ポテトにカカオ香るビターチョコたっぷり！ ブルボン「じゃがチョコグランデミニビター」

記事ポイント ビターチョコをたっぷりコーティングした”甘じょっぱ系”ポテトスナックが期間限定登場波状のひとくちサイズ生地で携帯性に優れ、夏でも食べやすいチョコレート仕様2026年5月26日（火）よりコンビニ・量販店・ドラッグストアなど全国で販売 ビターチョコをたっぷりコーティングした”甘じょっぱ系”ポテトスナックが期間限定登場波状のひとくちサイズ生地で携帯性に優れ、夏でも食べやすいチョコレート仕様2026年5月26日（火）よりコンビニ・量販店・ドラッグストアなど全国で販売

カカオの苦みとポテトの塩味が組み合わさった”甘じょっぱ系”チョコスナックが登場しました。

ブルボンが、新商品「じゃがチョコグランデミニビター」を2026年5月26日（火）より全国で期間限定発売しています。

ブルボン「じゃがチョコグランデミニビター」





商品名：じゃがチョコグランデミニビター内容量：32g発売日：2026年5月26日（火）全国発売販売チャネル：コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、小売店、売店など価格：オープンプライス賞味期限：8カ月お問い合わせ：ブルボン お客様相談センター Tel：0120-28-5605

「じゃがチョコグランデミニビター」は、波状のひとくちサイズに成形されたポテトスナック生地に、カカオ香るビターチョコレートをたっぷりとコーティングしたチョコスナックです。

ポテト由来の塩味と甘さ控えめなビターチョコレートの組み合わせが特徴で、一般的な”甘じょっぱ系”チョコスナックの王道ともいえる味わいに仕上がっています。

同ブランドのカップタイプ「じゃがチョコ」と比較してチョコレートをより贅沢にコーティングしており、袋タイプで携帯性にも優れています。

内容量は32gで、夏場でも食べやすいビターチョコレートを採用しているため、気温が上がる季節のスナックとしても活躍します。

甘じょっぱ系の味わいと携帯しやすいサイズ感

ひとくちサイズの波状ポテトスナックにビターチョコレートをたっぷりコーティングした「じゃがチョコグランデミニビター」は、手を汚しにくいサイズ感と個包装の袋形式で、オフィスのデスクやバッグの中に入れてもかさばりません。

カカオの香りが立つビターチョコレートは甘さを抑えた配合で、ポテトの塩味とのバランスが際立ちます。

期間限定商品として、コンビニエンスストアや量販店、ドラッグストアなど全国の各販売チャネルで入手できます。

賞味期限は8カ月で、まとめ買いしても保存しやすい設計です。

ビターチョコレートのカカオ感とポテトスナックの塩味が一体になった「じゃがチョコグランデミニビター」は、チョコスナック好きの20〜40代女性にも刺さる甘じょっぱ系の一品です。

期間限定のため、取り扱い店舗での販売状況を早めに確認しておく価値があります。

ブルボン「じゃがチョコグランデミニビター」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「じゃがチョコグランデミニビター」はどこで購入できますか？

A. コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、小売店、売店などの全国の販売チャネルで取り扱われています。

Q. カップタイプの「じゃがチョコ」との違いは何ですか？

A. 「じゃがチョコグランデミニビター」はカップタイプと比べてチョコレートのコーティング量が多く、袋タイプで携帯性に優れている点が異なります。

また、夏でも食べやすいビターチョコレートを使用しています。

Q. 賞味期限はどのくらいですか？

A. 賞味期限は製造日から8カ月です。

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