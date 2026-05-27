デニム×カップイン、初コラボ3素材展開！ ワコール「OUR WACOAL」×「YANUK」

記事ポイント ワコールの「OUR WACOAL」とデニムブランド「YANUK」が初のコラボレーションを実現カップインウェア3アイテムが2026年6月4日（木）より発売パイル素材・バイカラー・テンセル混キャミソールと素材・デザインで選べるラインナップ ワコールの「OUR WACOAL」とデニムブランド「YANUK」が初のコラボレーションを実現カップインウェア3アイテムが2026年6月4日（木）より発売パイル素材・バイカラー・テンセル混キャミソールと素材・デザインで選べるラインナップ

デニムに合わせてそのまま着こなせるカップインウェアが、ワコールとデニムブランドのコラボレーションで誕生します。

ともに着心地とシルエットにこだわるブランド同士の初タッグが、ハイサマーシーズンに向けたラインナップを完成させています。

ワコール「OUR WACOAL」×「YANUK」





発売日：2026年6月4日（木）発売先：YANUK ONLINE STORE／YANUK SHOP全店舗／OUR WACOAL ONLINE STORE／OUR WACOAL一部店舗／ZOZOTOWNサイズ：M・L展開（全3アイテム共通）

ワコールが運営するファッションブランド「OUR WACOAL（アワワコール）」と、カイタックインターナショナルが運営するデニムブランド「YANUK（ヤヌーク）」が、初のコラボレーションアイテムを2026年6月4日（木）より発売します。

カップインタンクトップ・キャミソール全3種で、デニムスタイルに一枚で合わせられるアイテムが揃います。

OUR WACOALはワコールが培ってきた下着開発の技術とファッション性を融合させたブランドで、クリエイティブディレクターにスタイリストの一ツ山 佳子氏を迎えています。

YANUKはL.A.のリラックス感を源流に持ち、シルエットの美しさと心地よい穿き心地を軸に展開するデニムブランドです。

両ブランドが初めて手を組み、ハイサマーに向けた3種のカップインウェアがラインナップされています。

Cup In Pile Tank Top（カップインパイルタンクトップ）





品番：57162508カラー：GRN・CGY（グリーン・チャコールグレー）価格：11,000円（税込）サイズ：M・L

OUR WACOALの定番として人気を集めるスクエアネックタンクトップを、デニムと相性のよいパイル素材で仕立てたエクスクルーシヴな1枚です。

ハイゲージでコンパクトに編み立てたパイル地は上質なムードを持ち、コットン混ならではのさらっとした肌ざわりが特長になっています。





Cup In Pile Tank Top3





ニュアンスのあるグリーンとチャコールグレーの2色展開で、デニムのフレッシュな印象を引き立てるカラーリングです。

裾にはYANUKのオリジナル刺繍がデザインポイントとして配置されています。

Cup In Bicolor Camisole（カップインバイカラーキャミソール）





品番：57162506カラー：BRW・GRN（バイカラー）価格：9,900円（税込）サイズ：M・L

配色パイピングとストラップのアレンジによってシルエットの美しさが際立つキャミソールです。

ボディラインに沿う端正なシルエットを持ちながら、グリーン×ブルーのバイカラー配色がスタイリングに清涼感をもたらします。





Cup In Bicolor Camisole3





ストラップは長さ調整が可能で、バック側は取り外せる仕様になっています。

クロス着けなどのアレンジにも対応しており、着こなし方のバリエーションが広がります。

Cup In Bare Camisole（カップインベアキャミソール）





品番：57162507カラー：WHT・BLK（ホワイト・ブラック）価格：11,000円（税込）サイズ：M・L

やわらかい風合いと光沢感のあるTENCEL ブランドのリヨセル繊維混素材を使用した、ベーシックなカップインキャミソールです。

1枚でさらりと着用できるほか、シアートップスやカーディガンのインナーとしても機能します。





Cup In Bare Camisole3





ホワイトとブラックの2色展開で、夏の肌見せスタイルにも対応したシンプルなカラーリングです。

真夏のコーディネートにインナーとして重ねても、単体で着用してもまとまりのあるスタイリングが成立します。

ブランド情報





「OUR WACOAL」は、ワコールが蓄積してきた下着開発の技術とファッションスペシャリストの知見を融合させ、服と下着の役割を1枚で実現するカップインウェアを中心に展開するブランドです。

クリエイティブディレクターはスタイリストとして活躍する一ツ山 佳子氏が務めています。

公式サイトおよびOUR WACOAL一部店舗にて取り扱いがあります。





「YANUK」は、L.A.のリラックス感から生まれたデニムブランドで、選び抜かれた素材と絶妙なカッティングによるシルエットの美しさと穿き心地を追求しています。

YANUK ONLINE STOREおよびYANUK SHOP全店舗のほか、ZOZOTOWNでも取り扱われています。

カップインタンクトップ11,000円（税込）・カップインバイカラーキャミソール9,900円（税込）・カップインベアキャミソール11,000円（税込）の3アイテムは、TENCEL リヨセル混やコットン混パイルなど異なる素材とシルエットで揃い、デニムスタイルのインナーとして着回しが広がります。

ワコール「OUR WACOAL」×「YANUK」の紹介でした。

※TENCEL及びテンセルは、Lenzing AGの商標です。

よくある質問

Q. 3アイテムはどこで購入できますか？

A. YANUK ONLINE STORE・YANUK SHOP全店舗・OUR WACOAL ONLINE STORE・OUR WACOAL一部店舗・ZOZOTOWNの5チャンネルで販売されます。

各ショップの詳細は公式サイトに掲載されています。

Q. Cup In Bare Camisoleに使われているTENCEL とはどのような素材ですか？

A. TENCEL はLenzing AGの商標で、リヨセル繊維のブランド名です。

やわらかい風合いと光沢感が特長で、Cup In Bare Camisoleはこのリヨセル繊維混素材を採用しています。

Q. Cup In Bicolor Camisoleのストラップはどのように調整できますか？

A. ストラップは長さ調整が可能で、バック側は取り外せる仕様になっています。

クロス着けなど複数のアレンジ方法に対応しています。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post デニム×カップイン、初コラボ3素材展開！ ワコール「OUR WACOAL」×「YANUK」 appeared first on Dtimes.