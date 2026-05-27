43組参加、週末ワークショップ・700円入場！ TODAYS GALLERY STUDIO.「スイーツアートの世界展 2026」

記事ポイント フェイクスイーツの合同写真展＆物販展「スイーツアートの世界展 2026」が2026年6月20日(土)〜7月5日(日)、東京・浅草橋のTODAYS GALLERY STUDIO.で開催されます43組のクリエイターが参加し、新作展示・限定グッズ販売・会場内POP UPコーナーが展開されます週末限定ワークショップは参加費2,500円〜で事前予約制、来場者には先着数量限定の特製オリジナルポストカードが配布されます フェイクスイーツの合同写真展＆物販展「スイーツアートの世界展 2026」が2026年6月20日(土)〜7月5日(日)、東京・浅草橋のTODAYS GALLERY STUDIO.で開催されます43組のクリエイターが参加し、新作展示・限定グッズ販売・会場内POP UPコーナーが展開されます週末限定ワークショップは参加費2,500円〜で事前予約制、来場者には先着数量限定の特製オリジナルポストカードが配布されます

本物そっくりのフェイクスイーツからスイーツモチーフのアクセサリー・文具まで、”甘くてかわいい”アート作品が東京・浅草橋に集結します。

BACONが企画するフェイクスイーツの合同写真展＆物販展が、2026年6月より開催されます。

TODAYS GALLERY STUDIO.「スイーツアートの世界展 2026」





会期：2026年6月20日(土)〜7月5日(日)営業時間：11:00〜17:00（土曜のみ11:00〜18:00）休館日：毎週月曜日・火曜日会場：TODAYS GALLERY STUDIO.（東京都台東区浅草橋5-27-6 5F）入場料：700円／3歳以下無料出展者数：43組主催：株式会社BACON

フェイクスイーツの合同写真展＆物販展「スイーツアートの世界展 2026」が、東京・浅草橋のギャラリー「TODAYS GALLERY STUDIO.」で2026年6月20日(土)〜7月5日(日)に開催されます。

43組のクリエイターが参加し、本物そっくりのフェイクスイーツ・スイーツモチーフのアクセサリー・雑貨・文具が会場を埋め尽くします。

展示鑑賞・グッズ購入に加え、会場内のPOP UPコーナーや週末限定ワークショップも用意されています。

入場料700円（3歳以下無料）で、平日は11:00〜17:00、土曜日のみ11:00〜18:00まで開館します。

注目クリエイターと新作展示





スイーツアートの世界展 2026 クリエイター展示





Instagramでフォロワー数1.7万人を誇る「キャラメルリボン(@caramelribbonvv)」が初出展します。

新規出展の「tatsuki premium(@tatsuki738)」は、苺クロワッサンやチョコバナナを並べた新作パンショップを初披露し、「甘花(@amahana_sweets)」によるリアルなミニチュアスイーツ作品も展示されます。

会場内POP UPコーナー：スイーツ雑貨＆文具





会場内に期間限定のPOP UPコーナーが設けられ、スイーツをテーマにした雑貨・文具が揃います。

Instagramフォロワー1万人超の「Cherish365(@cherish365_zakka)」がファンシー雑貨を出品し、「みよし洋菓子店(@miyoshi_yogashiten)」はメルヘンなケーキの世界観を落とし込んだ雑貨作品を並べます。

「mes favoris7(@mes_favoris7)」からは、書くたびにプリンがゆらゆら揺れるプリンアラモードボールペン（2,420円）や、クリームソーダのボールペン（2,200円）など、スイーツモチーフの文具が揃います。

ノート・シール・ペン・ミニ雑貨など、多彩なステーショナリーが一堂に並びます。

週末限定ワークショップ





会期中の週末限定で、2名のクリエイターによるスイーツアート制作ワークショップが開催されます。

小さな子どもから大人まで参加できる内容で、自分だけのオリジナルスイーツ作品を制作できます。

講師：Atelier-mii（Instagram: @atelier_mii_mini）制作物：「動物アイスのフルーツパフェをつくろう」参加費：3,000円（税込）日程：6月20日(土)・27日(土)時間：11:00〜16:50講師：Runasweets.（Instagram: @haachan.runasweets）制作物：「デコレーションパンケーキ」参加費：小2,500円・大3,000円（税込）日程：6月21日(日)・28日(日)・7月4日(土)・5日(日)時間：11:00〜16:40

ワークショップは事前予約制で、当日に空きがある場合は予約なしでの参加も可能です。

予約の詳細は公式サイトに掲載されます。

限定グッズ販売





会場では43組のクリエイターによるフェイクスイーツ作品や、本展限定のアクセサリー・チャームが販売されます。

「〜Silk〜」からはフルーツ大福チャームやChocolate Sandwich Charmが各1,800円で揃い、「BALMA」のアニマルトーストのチャームは950円です。

「Gateaux Decores」はいちごエクレアキーホルダー（2,800円）・いちごパリブレストバッグチャーム（3,300円〜）・フルーツタルトバッグチャーム（3,900円）・いちごナポレオンパイバッグチャーム（4,300円）のいちごシリーズを展開します。

「bread and butter.」では海の生き物と喫茶のミニチュア（各1,100円〜）・らっこのミニチュアクッキー缶（2,200円）・コーギーと楽しむクリームティーのバッグチャーム（6,600円）が並び、「箱屋」の果実の2段パンケーキ（5,610円）・3段パンケーキ（6,710円）も販売されます。

「スイーツアートの世界展 2026」は、本展のキービジュアルを使用した特製オリジナルポストカードが先着数量限定で来場者に配布されます。

新作展示から週末ワークショップ、43組によるグッズ販売まで、入場料700円（3歳以下無料）で体験できます。

TODAYS GALLERY STUDIO.「スイーツアートの世界展 2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 入場料700円で展示以外のコーナーも利用できますか？

A. 入場料700円（3歳以下無料）を支払うと、写真展示の鑑賞・グッズ販売コーナー・POP UPコーナーの利用が可能です。

週末限定ワークショップは別途参加費が必要で、事前予約制となっています。

Q. ワークショップの予約はどこで確認できますか？

A. 予約受付の詳細は公式サイトの予約ページに掲載されます。

当日に空きがある場合は予約なしでも参加できます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 43組参加、週末ワークショップ・700円入場！ TODAYS GALLERY STUDIO.「スイーツアートの世界展 2026」 appeared first on Dtimes.