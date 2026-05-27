ダイソーさん参りました…「涼しい超えてもはや寒いレベル」100円だからって舐めてた夏グッズ

日中は特に蒸し暑く、外から帰った瞬間やお出かけ先でのベタつきに悩まされていませんか？そんな不快感を110円（税込）で解決できる夏グッズをダイソーで発見！ひと拭きするだけで、涼しいを通り越して「もはや寒い」と感じるほどの清涼感で、一度体感したら手放せなくなること間違いなし。さっそく見ていきましょう♪

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：＆．ボディシート（キンキンくん、20枚）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480937090

100円だけど侮れない！ダイソーの『＆．ボディシート（キンキンくん、20枚）』

汗ばむ季節には、外から帰った瞬間やリフレッシュしたい時に欠かせないボディシート。ダイソーで「キンキンくん」というインパクト抜群な名前が付いたアイテムを見つけたのですが…これが想像以上の実力派。

『＆．ボディシート（キンキンくん、20枚）』は、110円（税込）という手に取りやすい価格でその名の通り「キンキン」に冷える使い心地で、お値段以上に優秀なんです◎

蒸し暑さを一気にクールダウン！眠気覚ましにもぴったりな優秀ボディシート

シートを広げると、手のひらよりもやや大きく、これ1枚で広範囲をしっかり拭き取ることができます。

夏になるとドラッグストアで見かけるミント系の強力なスプレーやシートと同じような、ガツンとくる清涼感が特徴です。

拭いた後に扇風機に当たると、涼しいを通り越して寒いと感じるほどで、汗の不快感対策だけでなく、眠気覚ましにもぴったり。

長時間のドライブの休憩、仕事や資格の勉強で集中力が切れたときに首筋や耳の後ろをサッと拭くだけで、目がシャキッと覚めてリフレッシュできますよ。

実際に使ってみたところ、強烈な涼しさはあっても肌がしみたり痛くなったりすることはありませんでした。「強力なのは好きだけど、刺激が強すぎるのは苦手」という方でも挑戦しやすい使い心地です。

シート自体もやわらかい素材で肌あたりもよし◎ゴシゴシ拭いてもシートがポロポロと崩れ、最後までしっかり拭き取れます

今回は、ダイソーの『＆．ボディシート（キンキンくん、20枚）』をご紹介しました。

バッグに忍ばせておけば、不快な暑さを一瞬でクールダウンしてくれます。20枚入りで110円（税込）とコスパ抜群の夏グッズで、快適に乗り切りましょう♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。