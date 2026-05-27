ダイソーで買えて助かった〜！「頭ベタベタでニオイも気になる…」夏の悩みを解決できるシート

ダイソーで見つけた『メリット ドライシャンプーシート』が、夏の頭ベタベタ問題にかなり便利でした。厚手でしっとりした大判シートは、汗をかいた頭皮をスーッと爽快にリフレッシュ。ピーチのやさしい香りでニオイ対策にもぴったりです。仕事終わりやアウトドア、旅行中、お風呂に入れない日の救世主になりますよ♪

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商品情報

商品名：メリット ドライシャンプーシート

価格：￥220（税込）

内容量：5枚（46ml）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4901301462879

汗をかいたら使いたい！頭皮や髪の毛のニオイを軽減できる便利グッズ

ダイソーのトラベルグッズ売り場で見つけた『メリット ドライシャンプーシート』。

夏になると気になる頭皮のベタつきや汗のニオイ問題を、かなり手軽にリフレッシュできる便利アイテムでした。

売り場では値札が見当たらなかったのですが、価格は￥220（税込）。

5枚入りのお試し用で、さらっと髪がまとまるタイプとのこと。また、香りはみずみずしいサボン＆ピーチだそうです。

シートを出してまず驚いたのが、その厚み。一般的な100均のシャンプーシートよりもしっかり厚手で、手のひらが覆いかぶさるほどのサイズ感もGOOD。

さらに、シートはかなりしっとりとしていて、ぎゅっと絞ると水分が出てくるくらい液がたっぷり含まれています。

サッパリして気持ちいい！ダイソーの『メリット ドライシャンプーシート』

実際に運動後の汗をかいた状態で使ってみました。

頭全体を濡らせるくらいの使用感で、地肌をやさしく拭くと、穏やかなピーチの香りとスーッとした清涼感が広がってリフレッシュできます。

普通のシャンプーのように洗い流すわけではないので、使用直後は少ししっとり感があります。

ただ、時間が経って乾いてくると、髪の根元がふわっと立ち上がる感じになったのが◎

ちなみに、筆者は鎖骨下くらいのロングヘアで毛量は少なめですが、1枚で大分拭けました。個人差はあると思いますが、想像以上に広範囲に使えました。

夏のベタつき対策や、緊急用のリフレッシュアイテムとしてバッグに入れておくと安心感があります。

アウトドアや旅行中などのお風呂に入れないタイミングや、疲れ切って髪を洗う気力がない…という日にもかなり助かりそうです。

今回はダイソーの『メリット ドライシャンプーシート』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。