ダイソーさん500円って嘘でしょ！？他所だと1000円以上…！お買い得な高機能タンブラー

夏は冷たい飲み物がすぐにぬるくなったり、結露でびしょびしょになってしまうのが気になる…。そんな悩みをダイソーのステンレスタンブラーが解消してくれます！真空断熱構造で飲み頃温度をキープしてくれるだけでなく、結露しにくく快適な使い心地。表情のあるスタイリッシュなデザインで大人が使いやすいのも嬉しいです！

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商品情報

商品名：真空2重ステンレスタンブラー槌目A

価格：￥550（税込）

容量（約）：330mL

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4994163525257

ダイソーで見つけたステンレスタンブラーがおしゃれで便利！

気温が高くなってくると、恋しくなるのが冷たい飲み物。でも、冷たい飲み物はすぐにぬるくなってしまうし、結露してテーブルが濡れるのが気になりますよね…。

そこでおすすめなのが、ダイソーのキッチングッズ売り場で見つけた『真空2重ステンレスタンブラー槌目A』。表情のある槌目デザインで、スタイリッシュな雰囲気が漂うステンレスタンブラーです。

槌目デザインのタンブラーは他店で1,000〜2,000円するものが多いですが、こちらの価格は550円（税込）！かなりお買い得です。

真空断熱構造で、温かいものと冷たいものの飲み頃温度を保ってくれるのが特徴。

熱が外側に伝わりにくく、温かいものを入れても外側が熱くならず、冷たいものを入れた場合は結露しにくいのもポイントです。

容量は約330mLと、日常の水分補給にちょうどいい大きさです。ただし、飲み物を入れすぎると飲み口が熱くなったり冷たくなったりする場合があるので、満水よりも1cm下の位置まで量をとどめることが推奨されます。

また、ドライアイス、牛乳、乳飲料、果汁、味噌汁、スープなど塩分を多く含むものは入れられないので注意が必要です。

暑い部屋でも結露しにくく快適な使い心地！

実際に冷たい飲み物に氷を入れた状態で持ってみましたが、手に飲み物の温度が伝わりにくい気がします。普通のコップだと持った瞬間にヒヤッと感じますが、それがありません。

結露しにくいので、水滴がタンブラーに付着したり、テーブルに水が溜まったりすることがないのもGOOD。これならお仕事や勉強のお供に使いやすいです。

飲み頃温度がどれくらいキープされるのか、室温約28℃の状態で20分ほど放置し、比較してみました。すると、氷は少し小さくなっていましたが、結露はしていませんでした。

気温や環境にもよると思いますが、普通のコップだと気温が高いとあっという間に結露して、テーブルもびしょびしょになってしまうので、この結果は嬉しいです！

今回は、ダイソーの『真空2重ステンレスタンブラー槌目A』をご紹介しました。

コスパの良い、シンプルおしゃれなステンレスタンブラーをお探しの方におすすめ！気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。