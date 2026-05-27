「ダイエットしてるの？」やす子、昼ご飯に反響！ 「なんか寂しく見える」「安くて美味しいよね」
お笑いタレントのやす子さんは5月26日、自身のX（旧Twitter）を更新。“某チェーン店”でのランチの様子を公開しました。
【写真】やす子の昼ご飯
コメントでは「このガーリックソースがすきで、毎月食べてます 美味しいよねー」「タンパク質たっぷりですね！」「安くて美味しいよね」「お肉も美味しそうだけどご飯も美味しそう」「五穀米身体にいいですね」「1000円は取っていいでしょ」「毎日良いもの食べてますねえ」「もしかしてダイエットしてるの？」「なんか寂しく見える」など、さまざまな声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】やす子の昼ご飯
「五穀米身体にいいですね」やす子さんは「今日のお昼ご飯 某チェーン店にて ジューシー若鶏グリル 879円」とつづり、1枚の写真を投稿。雑穀米とジューシー若鶏グリル、副菜が並んだヘルシーなランチの様子です。健康に気を使っているのでしょうか。
コメントでは「このガーリックソースがすきで、毎月食べてます 美味しいよねー」「タンパク質たっぷりですね！」「安くて美味しいよね」「お肉も美味しそうだけどご飯も美味しそう」「五穀米身体にいいですね」「1000円は取っていいでしょ」「毎日良いもの食べてますねえ」「もしかしてダイエットしてるの？」「なんか寂しく見える」など、さまざまな声が寄せられました。
「豚肉の野菜炒め890円」24日にも「本日のお昼ご飯」を披露していたやす子さん。「豚肉の野菜炒め890円」とのことで、こちらもおいしそうです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)