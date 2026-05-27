お笑いタレントのやす子さんは5月26日、自身のXを更新。健康的な昼ご飯を公開し、さまざまな反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：やす子さん公式Xより）

写真拡大

お笑いタレントのやす子さんは5月26日、自身のX（旧Twitter）を更新。“某チェーン店”でのランチの様子を公開しました。

【写真】やす子の昼ご飯

「五穀米身体にいいですね」

やす子さんは「今日のお昼ご飯　某チェーン店にて　ジューシー若鶏グリル　879円」とつづり、1枚の写真を投稿。雑穀米とジューシー若鶏グリル、副菜が並んだヘルシーなランチの様子です。健康に気を使っているのでしょうか。

コメントでは「このガーリックソースがすきで、毎月食べてます　美味しいよねー」「タンパク質たっぷりですね！」「安くて美味しいよね」「お肉も美味しそうだけどご飯も美味しそう」「五穀米身体にいいですね」「1000円は取っていいでしょ」「毎日良いもの食べてますねえ」「もしかしてダイエットしてるの？」「なんか寂しく見える」など、さまざまな声が寄せられました。

「豚肉の野菜炒め890円」

24日にも「本日のお昼ご飯」を披露していたやす子さん。「豚肉の野菜炒め890円」とのことで、こちらもおいしそうです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。

(文:多町野 望)