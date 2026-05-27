生活保護受給中の母と同居を考えています。同居することで母の生活保護が打ち切られることはあるでしょうか？

同居しただけで生活保護が打ち切られるわけではない

生活保護は、最低限の生活を維持できない人を支援する制度です。そのため、同居の有無だけで生活保護が打ち切られることは基本的にありません。

ただし、生活保護では「世帯単位」で生活状況を判断します。これを「世帯保護の原則」といいます。例えば、母が一人暮らしをしていた場合は母だけの収入や支出で判断されますが、子どもと同居すると、同じ世帯として扱われる可能性があります。

その結果、子どもに十分な収入があり、母を支援できると判断されると、生活保護費が見直されることがあります。

一方で、子どもにも住宅ローンや教育費などの支出が多く、十分な援助が難しいケースでは、同居後も生活保護が継続される場合があります。つまり、「同居＝即打ち切り」ではなく、家計全体の状況を見て判断される仕組みです。



生活保護の継続に影響するポイントとは？

同居後に生活保護が継続されるかは、主に「世帯収入」と「生活費の負担状況」で判断されます。

特に、同居する家族に安定した収入がある場合は、母の生活費を十分に負担できると判断されれば、生活保護の必要性が低いと見なされることがあります。

しかし、収入があるからといって、必ず扶養しなければならないわけではありません。生活保護制度では、親族間の扶養が考慮されますが、扶養できる範囲には限界があります。

例えば、子ども自身の生活がぎりぎりであれば、無理な援助は求められません。実際に福祉事務所でも、家賃、住宅ローン、子どもの学費、医療費などを考慮しながら判断します。

また、生活費をどのように分けるかも重要です。完全に家計を一つにする場合と、生計を別にしている場合では、判断が異なることがあります。

例えば、同じ家に住んでいても、生活空間や家計を分けている場合は、「世帯分離」が認められるケースもあります。ただし、世帯分離は必ず認められるわけではなく、実態に応じて判断されます。



同居前に福祉事務所へ相談することが大切

母との同居を考えている場合は、引っ越しを決める前に福祉事務所へ相談することが重要です。

生活保護では、収入や世帯状況に変化があった場合、速やかに申告する必要があります。事前相談なしで同居を始めると、世帯状況や収入状況の確認に時間がかかる場合もあります。

特に注意したいのが、住民票だけ別にしても、実際に同居していれば同一世帯と判断される場合がある点です。形式だけではなく、実際の生活状況が重視されます。

また、同居によって住宅扶助が減ることもあります。住宅扶助とは、生活保護受給者の家賃を補助する制度です。親子で同居すると、一人暮らしより住居費が抑えられると判断され、支給額が変わる場合があります。

ただし、同居によって生活保護費が見直される場合でも、家族で支え合うことで全体の生活費が下がるケースもあります。例えば、家賃や光熱費などの生活費負担を抑えられる場合もあるでしょう。

不安な点があれば、ケースワーカーに具体的な状況を説明し、どのような扱いになるのか確認することが大切です。早めに相談することで、手続きもスムーズに進みやすくなります。



生活保護制度を理解したうえで無理のない同居を考えよう

生活保護受給中の母と同居する場合、同居しただけで必ず生活保護が打ち切られるわけではありません。重要なのは、同居後の収入状況や生活費の負担、家計の実態です。

子どもに収入があっても、生活に余裕がなければ過度な扶養を求められるわけではありません。一方で、十分な支援が可能と判断されれば、生活保護費が見直される可能性はあります。

また、制度上の判断は個別事情によって異なるため、「他の家庭では大丈夫だったから安心」とは言い切れません。そのため、同居を決める前に福祉事務所へ相談し、現在の状況を正確に伝えることが大切です。

事前に制度を理解し、必要な手続きを踏めば、母にとっても家族にとっても安心できる生活につながりやすくなります。無理のない形で支え合える環境を整えていきましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー