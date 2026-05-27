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Amazonにて開催されている「AmazonスマイルSALE」の対象商品にAmazonベーシックのアルカリ乾電池が追加された。

本セールでは、アルカリ乾電池 1.5Vの単1形 24本、単2形 4本、単3形 300本、単4形 250本、単6形 4本や、9V形 アルカリ乾電池 24本などがお買い得になっている。また、単3形 48本 + 単4形 36本 + 単2形 8本 + 単1形 8本 + 9V形 8本の合計108本がセットになったスーパーバリューパックも対象となっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Amazonベーシック 単3形 アルカリ乾電池 300本 1.5V

Amazonベーシック 9V形 アルカリ乾電池 24本

Amazonベーシック アルカリ乾電池 スーパーバリューパック 合計108本

単3形 48本 + 単4形 36本 + 単2形 8本 + 単1形 8本 + 9V形 8本