Amazonにて開催されている「AmazonスマイルSALE」の対象商品にAmazonベーシックの充電池が追加された。

本セールでは、くり返し使える単2形、単3形、単4形、9V形のニッケル水素電池がお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Amazonベーシック 充電池 単3形 ニッケル水素電池 24本 2400mAh 1.2V くり返し最大400回 充電済

Amazonベーシック 充電池 単4形 ニッケル水素電池 24本 850mAh 1.2V くり返し最大500回 充電済

Amazonベーシック 充電池 単2形 ニッケル水素電池 4本 5000mAh 1.2V くり返し最大1000回 充電済

【注意事項】

※過充電や充電不足を防ぐため、独立した充電チャンネルと電圧監視機能を備えたニッケル水素電池専用充電器のみを使用してください。

※タイマーのみの充電器は使用しないでください。また、他の種類の電池 (ニッケル亜鉛電池やリチウムイオン電池など) 用に設計された充電器は絶対に使用しないでください。損傷や液漏れを引き起こすおそれがあります。