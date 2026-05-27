小原正子、息子たちの少年野球チームでマネージャー務める
お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が24日、オフィシャルブログを更新。息子たちが所属する少年野球チームで“マネージャー”的な役割を担っていることを明かした。
この日、「日曜日の過ごし方は★」と題してブログを更新。小原は「日曜日は 兄弟 少年野球です」と切り出し、昨年からチームをまとめる“マネージャー”のような役割を担当していることを報告。「野球に こうめちゃんも 同行してもらうことが多いです」とつづった。
続けて「今日は 肩出しルック」と、爽やかなミントグリーンの肩出しトップスにデニムを合わせたコーディネートで、ピンクのポシェットやキャラクターの人形チャームを身につけた６歳の長女・こうちゃんの姿を公開。「自分で ポシェットやら 人形チャームを つけて おしゃれ楽しむ こうめちゃん」とコメント。
最後には「んぎゃぁぁあーーーーー！」と飛んできた虫に大慌てする娘の姿も披露し、「母の 虫嫌いが 伝染しまくってます」と親子の微笑ましい一幕をつづっている。
この投稿にファンから「正子ママ、素晴らしい」「実に結束力の強い家族」「きっと、これも親子共々、思い出になるかもしれませんね」などの声が寄せられている。
この日、「日曜日の過ごし方は★」と題してブログを更新。小原は「日曜日は 兄弟 少年野球です」と切り出し、昨年からチームをまとめる“マネージャー”のような役割を担当していることを報告。「野球に こうめちゃんも 同行してもらうことが多いです」とつづった。
最後には「んぎゃぁぁあーーーーー！」と飛んできた虫に大慌てする娘の姿も披露し、「母の 虫嫌いが 伝染しまくってます」と親子の微笑ましい一幕をつづっている。
この投稿にファンから「正子ママ、素晴らしい」「実に結束力の強い家族」「きっと、これも親子共々、思い出になるかもしれませんね」などの声が寄せられている。