夏も快適に続けたい♡骨盤ケアショーツの新定番「整体ショーツ NEW DRY」登場

暑さが本格化するこれからの季節は、インナー選びにも快適さを求めたくなるもの。そんな夏の女性たちに寄り添う、うれしい骨盤ケアアイテムが登場します♡ボディスプラウトから、夏専用骨盤ケアインナー『整体ショーツ NEW DRY』が2026年5月26日（火）より販売スタート。蒸れや締めつけによる不快感に配慮しながら、毎日の“はくだけ習慣”で心地よく続けられる注目のショーツです。

夏こそ骨盤ケアを続けたい理由

暑い時期になると、補整下着や骨盤ケアアイテムをついお休みしてしまう…そんな方も多いのではないでしょうか。

ボディスプラウトが行ったアンケートでは、骨盤矯正下着や補整下着を週5日以上着用する女性324名のうち、37.7％が「夏だけ着用頻度が下がる」と回答しました。

理由として多かったのは「汗をかくから」「蒸れるから」「締めつけがきついから」といった、夏ならではの不快感。

さらに「生地が分厚い」「汗で着脱しにくい」という声もあり、暑さが日々のケア習慣を妨げてしまう実態が見えてきました。

一方で、夏でも着用したい女性が求めていたのは“強い補整力”よりも、“蒸れにくく快適で続けやすいこと”。そんなリアルな声から生まれたのが『整体ショーツ NEW DRY』です。

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快適さにこだわった夏専用ショーツ

『整体ショーツ NEW DRY』は、姿勢の専門家・小林篤史さんの知見をもとに開発された骨盤ケアインナー。

一般的な補整下着のように強く締めつけるのではなく、身体の土台となる骨盤をサポートしながら、姿勢を整える設計が特長です。

さらに、通気性と速乾性に優れたメッシュ素材を採用。汗ばむ季節でもさらっと軽やかなはき心地で、長時間でも快適に過ごせます。

薄着になる夏でも響きにくく、ワンピースやパンツスタイルにも合わせやすいのもうれしいポイント♡「忙しくても無理なく続けたい」「締めつけ感は苦手」という方にも取り入れやすい一枚です。

ヘルシーグリーンは、ブランド創業20周年を記念した限定カラー。爽やかな印象で、夏の気分にもぴったりです♪

発売日：2026年5月26日（火）

カラー：サマーベージュ／ライトブルー／ヘルシーグリーン（20周年限定カラー）

毎日に寄り添う骨盤ケアを♡

暑さが厳しくなる季節こそ、自分の身体を心地よく整える習慣を大切にしたいもの。

『整体ショーツ NEW DRY』は、蒸れにくさや軽やかな着用感にこだわりながら、毎日の骨盤ケアを自然にサポートしてくれる一枚です。

無理なく続けられるからこそ、夏の毎日にも取り入れやすいのが魅力。快適さもきれいもどちらも叶えたい方は、この夏の新習慣としてチェックしてみてくださいね♡