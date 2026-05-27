佐藤栞里、“編集長就任”に反響「かわいすぎる編集長」「しーちゃんの新しい挑戦、かっこよすぎます」
モデルでタレントの佐藤栞里（35）が、27日までに自身のインスタグラムを更新。雑誌の“編集長”に就任したことを報告し、多くの反響が寄せられている。
【写真多数】「表紙とのギャップすごい」”かわいすぎる編集長”佐藤栞里の仕事ぶり
佐藤は「5月28日発売の『BAILA7月号』はわたくしが編集長（とても新米）として送り出させていただく感謝感激の、スペシャル号となっております！」と報告。「何がしたいかな誰にお会いしたいかなどんなものを届けたいかなとひとつひとつ積み上げて、夢と願いを叶えていただきました」とつづり、「わたしのこと、ではなくわたしの大好きな人やすきなことを通して読者の皆さまに笑顔を届けられたらいいなとそんな想いで、BAILA編集部のみなさんをはじめ本当にたくさんの方にご協力していただきながらとってもとっても自信作の編集長号が完成しました」と、その内容への思いを語った。そして「愛に、愛に、あふれています。たくさんの方の手に届きますように！」と呼びかけた。
このコメントとともに、佐藤が“編集長”として奮闘する写真も多数公開。ハッシュタグで「#色校チェックでお腹が空く編集長」と記し、大好物の餃子のページの色校チェックで、空腹に耐えられない表情を見せている。
この投稿に「かわいすぎる編集長」「しーちゃんの新しい挑戦、かっこよすぎます」「雑誌はあったかいだろうな〜」「これは買わねばあああ!!!!!」など、多くの反響が寄せられている。
【写真多数】「表紙とのギャップすごい」”かわいすぎる編集長”佐藤栞里の仕事ぶり
佐藤は「5月28日発売の『BAILA7月号』はわたくしが編集長（とても新米）として送り出させていただく感謝感激の、スペシャル号となっております！」と報告。「何がしたいかな誰にお会いしたいかなどんなものを届けたいかなとひとつひとつ積み上げて、夢と願いを叶えていただきました」とつづり、「わたしのこと、ではなくわたしの大好きな人やすきなことを通して読者の皆さまに笑顔を届けられたらいいなとそんな想いで、BAILA編集部のみなさんをはじめ本当にたくさんの方にご協力していただきながらとってもとっても自信作の編集長号が完成しました」と、その内容への思いを語った。そして「愛に、愛に、あふれています。たくさんの方の手に届きますように！」と呼びかけた。
この投稿に「かわいすぎる編集長」「しーちゃんの新しい挑戦、かっこよすぎます」「雑誌はあったかいだろうな〜」「これは買わねばあああ!!!!!」など、多くの反響が寄せられている。