80回目開催の伝統大会に日本勢5人出場 松山英樹は午後10時前にスタート 米男子組み合わせ発表
＜チャールズ・シュワブチャレンジ 事前情報◇26日◇コロニアルCC（テキサス州）◇7289ヤード・パー70＞今週開催される米男子ツアーの、予選ラウンド組み合わせが発表された。大会は今年が80回目の開催という節目の年を迎える。
〈写真〉松山英樹のアイアンショットの秘密を徹底解剖
日本勢は5人が出場。26位だった2週前の「全米プロ選手権」以来、2試合ぶりの出場となる松山英樹は、アレックス・スモーリー（米国）、ロバート・マッキンタイア（スコットランド）とのラウンドが決まった。初日は日本時間午後9時55分に、10番から競技を開始する。先週の「ザ・CJカップ・バイロン・ネルソン」を19位で終えた久常涼は、チャンドラー・フィリップス、ケビン・ロイ（ともに米国）とともに同29日午前1時40分に競技を開始。同じく先週19位だった平田憲聖は、クリスト・ランプレクト（南アフリカ）、クリストファー・ヴェンチュラ（ノルウェー）との同組に入った。金谷拓実はマチュー・パボン（フランス）、オースティン・スマザーマン（米国）と、中島啓太はデビッド・スキンズ（イングランド）、ジャクソン・スーバー（米国）とのプレーが決まった。前年覇者のベン・グリフィンはリッキー・ファウラー、トム・ボギー（すべて米国）との組み合わせになった。なお世界ランク1位で地元テキサス出身のスコッティ・シェフラーや、こちらも地元勢のジョーダン・スピース（ともに米国）はエントリーを回避している。同地はベン・ホーガンの庭と呼ばれる歴史あるコース。第1回の1946年大会、47年大会とホーガンが連覇。52年、53年に2度目の連覇を達成し、47歳だった59年には5度目の優勝を果たした。この勝利がホーガンにとっての最後の勝利となった。賞金総額は990万ドル（約15億6420万円）、優勝者は178万ドル（約2億8124万円）を獲得する。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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