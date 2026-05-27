【Amazonセール】「モンスターエナジー」がお買い得。10種類アソートセットもセールの対象に【スマイルセール2026.5】
【AmazonスマイルSALE】 開催期間：5月27日9時～6月2日23時59分
【アソート内容】
Amazonにて開催されている「AmazonスマイルSALE」の対象商品にエナジードリンク「モンスターエナジー」が追加された。
本セールでは「モンスターエナジー」、「モンスター パイプラインパンチ」、「モンスター エナジー ゼロシュガー」、「モンスター パピヨン」の355ml缶12本入りなどがお買い得になっている。また、「ゼロカロリー アソートセット 355ml×12本」、「モンスター 10種類アソートセット 355ml×24本」もセールの対象となっている。
なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。
モンスターエナジー 355ml×12本
モンスター 10種類アソートセット 24本
【アソート内容】
・モンスターエナジー 355ml×3本
・モンスター パイプラインパンチ 355ml×3本
・モンスター ゼロシュガー 355ml×3本
・モンスター ウルトラピーチーキーン 355ml×2本
・モンスター ウルトラ 355ml×2本
・モンスター ウルトラパラダイス 355ml×2本
・モンスター マンゴーロコ 355ml×2本
・モンスターパピヨン 355ml×2本
・モンスター ウルトラバイオレット 355ml×2本
・モンスター ウルトラファンタジールビーレッド 355ml×3本