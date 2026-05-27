「広島１−３ロッテ」（２６日、マツダスタジアム）

広島は必勝パターンに持ち込みながらも八回に引っくり返され、交流戦初戦を手痛い逆転負けでスタートした。デイリースポーツ評論家の横山竜士氏は敗戦につながった一塁手・モンテロの拙守に言及。左翼・佐々木から中村奨への交代同様、「一塁の守備固めも必要だったのではないか」と語り、ベンチの選手起用に疑問を呈した。

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（広島は大盛のソロ本塁打による１点を床田が守り、７回無失点でハーンへスイッチ。しかし西川、山口の長短打で追いつかれ、さらに一死一塁から一塁ゴロをモンテロが二塁へ悪送球。その後ハーンの暴投で二死二、三塁となったあと、ソトの右翼への浅い飛球を名原の判断ミス？で追いつけず、決勝点を許した）

八回は残念な結果になった。勝ちパターンに入り、ベンチの信頼の厚いハーンをマウンドへ送った末の逆転負けだから悔やまれる。

ただ“おやっ”と思ったのは、一塁のモンテロに守備固めを出していなかったことだ。

七回の攻撃が終わった時点で床田からハーンへの交代となったが、同時にベンチは佐々木に代えて中村奨を左翼の守備固めとして起用した。

ここは徹底的にガードを固めて僅差の逃げ切りを図るのだろう。その交代シーンを見てそう感じていただけに、モンテロをそのまま守備につかせたことについては、やや疑問に思った。

この時点で小園がベンチに控えていたから、三塁・小園、三塁から坂倉を一塁へ回す手はあったと思う。

しかし、そうしなかったのはモンテロの守備を評価していたのかもしれないし、その後の攻撃も頭にあったのかもしれない。あるいは小園は勝負どころでの代打起用を想定していたのかもしれない。

そのあたりは分からないが、八回一死一塁から見せたモンテロのこの二塁への悪送球は、試合展開をかなり苦しくさせてしまった。慌てなくても確実に一つはアウトを取れていた打球だったし、実にもったいなかった。

一塁の守備固めという選択肢はなかったか。その手を打っておく必要はなかったか。ミスで流れを手放しただけに、そこだけが気になった。