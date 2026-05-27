賀来千香子、甥・賀来賢人からの呼ばれ方明かす「みんな笑ってどうして？」
俳優の賀来賢人（36）が、25日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（毎週月曜 後9：00）にゲスト出演。叔母の俳優賀来千香子（64）がVTR出演し、賢人からの呼ばれ方を明かした。
【写真】「すごく嫌になった気持ちがあって」賀来千香子を共演NGにした理由を明かした賀来賢人
千香子は互いの呼び方について聞かれると、「賢人ちゃん、賢人くん、賢人」と呼び、自身は「チーちゃん」と呼ばれていることを明かした。ここで「みんな笑ってどうして？」とインタビュアーらに向かって尋ねていた。
さらに「賢人が私のことを叔母ちゃんと言った時に、私がすごく激怒した記事があって」と回顧。「それは確かに一瞬“ん？”って見たかもしれないですけど、そこは、賢人が話をちょっと盛ってますね。ちょっと盛るタイプなので。そんなに激怒はしていない」と笑いながら語った。
賢人はVTRを見つめながら、首を左右に振り「盛ってないです」と否定し、スタジオの笑いを誘っていた。
【写真】「すごく嫌になった気持ちがあって」賀来千香子を共演NGにした理由を明かした賀来賢人
千香子は互いの呼び方について聞かれると、「賢人ちゃん、賢人くん、賢人」と呼び、自身は「チーちゃん」と呼ばれていることを明かした。ここで「みんな笑ってどうして？」とインタビュアーらに向かって尋ねていた。
さらに「賢人が私のことを叔母ちゃんと言った時に、私がすごく激怒した記事があって」と回顧。「それは確かに一瞬“ん？”って見たかもしれないですけど、そこは、賢人が話をちょっと盛ってますね。ちょっと盛るタイプなので。そんなに激怒はしていない」と笑いながら語った。
賢人はVTRを見つめながら、首を左右に振り「盛ってないです」と否定し、スタジオの笑いを誘っていた。