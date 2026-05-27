科学的に証明された「酒は百薬の長」1日あたり摂っていいアルコール摂取量とは！？【肝臓の話】

1日あたり摂っていいアルコール摂取量とは

科学的に証明された「酒は百薬の長」

ひと昔前まで、「お酒は健康に悪い」というのが常識でした。しかし、米国保健科学協議会（ＡＣＳＨ）が１９９３年に行った飲酒量と死亡率に関する研究をきっかけに、「お酒をまったく飲まない人よりも、適量を飲む習慣を持つ人のほうが死亡率が下がる」ことがわかったのです。

そのため、現在では「適量のお酒は健康にいい」というのが新しい常識となっています。

それと同時に、飲み過ぎる人は死亡率が上昇することも判明してきました。相関関係を示すグラフが「Ｊ」の字を描くことから「Ｊカーブ」あるいは「Ｊカーブ効果」と呼ばれています。

日本でも、40～79歳の男女約11万人を9～11年間にわたって調査した研究が行われ、がん・心血管疾患・総死亡者数のいずれも、１日あたりの純アルコール量23グラムを摂る人のリスクが最も低いことがわかっています。

こうした結果から「（適量の）酒は百薬の長」であると言えますが、注意すべき点もあります。ひとつは、高血圧・糖尿病・高中性脂肪血症などのリスクがある場合、少量のアルコールでもマイナス要因となる可能性があること。もうひとつは、適量には個人差があることです。

どれだけのアルコールが適量なのかについては、ある程度の目安がありますので、これからしっかり解説していきます。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 肝臓の話』