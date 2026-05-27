明日の『風、薫る』“りん”見上愛と“直美”上坂樹里、“康介”じろうの看護を始める
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第9週「夕映え」（第44回）が5月28日に放送される。
【写真】康介（じろう）を看護するりん（見上愛）『風、薫る』第44回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第44回あらすじ
足を悪くしているフユの夫・康介（じろう）の看護のため、りんと直美はフユの家に通うようになるが、康介の言動に気になってしまう…。
一方その頃、団子屋ではシマケン（佐野晶哉）が槇村（林裕太）の兄・宗一（上杉柊平）と安（早坂美海）を引き合わせていた。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】康介（じろう）を看護するりん（見上愛）『風、薫る』第44回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第44回あらすじ
足を悪くしているフユの夫・康介（じろう）の看護のため、りんと直美はフユの家に通うようになるが、康介の言動に気になってしまう…。
一方その頃、団子屋ではシマケン（佐野晶哉）が槇村（林裕太）の兄・宗一（上杉柊平）と安（早坂美海）を引き合わせていた。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。