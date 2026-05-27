連続テレビ小説『風、薫る』第44回より

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　見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第9週「夕映え」（第44回）が5月28日に放送される。

【写真】康介（じろう）を看護するりん（見上愛）『風、薫る』第44回より

　本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。

■第44回あらすじ

　足を悪くしているフユの夫・康介（じろう）の看護のため、りんと直美はフユの家に通うようになるが、康介の言動に気になってしまう…。

　一方その頃、団子屋ではシマケン（佐野晶哉）が槇村（林裕太）の兄・宗一（上杉柊平）と安（早坂美海）を引き合わせていた。

　連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。