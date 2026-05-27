LINE友だち追加で「クロワッサン」が無料に。ブール アンジュのクーポン利用は6月30日までだよ〜。

ベイクルーズが運営するオリジナルブーランジェリー「BOUL'ANGE（ブール アンジュ）」。

2026年5月26日現在、公式LINEアカウントのリニューアルを記念し、お得なクーポンを配信しています。

こだわりの美味しさをお得に味わうチャンス

この春、「BOUL'ANGE」公式LINEが新しくなりました。全国に20店舗ある「BOUL'ANGE」共通で、スタンプを貯めたり使ったりできるポイントカードとして使えます。また、限定商品や先行情報なども配信予定です。

今、新規登録特典として、QRコードからLINE友だち追加をすると、国産バターとオリジナルブレンドの小麦を使った人気ナンバーワン商品「クロワッサン」が1個無料でもらえるクーポンを配信中。

クーポンを獲得したら、「クーポンを使用する」画面をスタッフに提示してください。

誤操作で「使用済み」にしてしまった場合、無効となるので注意を。

クーポンは1回のみ使用可能。有効期限は6月30日までです。

※画像は公式インスタグラムより。

（東京バーゲンマニア編集部）