アイドルグループ「仮面女子」のＮＯＮＯＡが、６月４日に東京・秋葉原Ｐ．Ａ．Ｒ．Ｍ．Ｓで８回目となる生誕祭を開催することが決定した。

今回の生誕祭は、蒼井乃々愛からＮＯＮＯＡへ改名後、初となる記念公演。ファンの間では、かつて「イースターガールズ」のセンターとして活躍し、狹譴凌慌蕊餾、西の蒼井乃々愛瓩半里気譴紳減澆箸靴特里蕕譴討い襪世韻法△修瞭宛に熱視線が注がれている。

ＮＯＮＯＡは今回の生誕祭について、「蒼井乃々愛からＮＯＮＯＡに改名後、初めての生誕祭になります。今回で８回目の生誕祭を迎えられること、本当にうれしく思っています。アイドル１１年目になった今でも、毎日新しい学びや経験をたくさんさせていただいていて、活動を続ける中で、爐發辰叛長したい甅爐發辰板戦したい瓩箸いΦせちが強くなっています。過去の自分だったら挑戦しなかったことにも、今は挑戦していきたいと思っています」と語る。

ライブ内容については「生誕祭では、新しめの楽曲だけでなく、私自身が大好きな昔の曲も披露予定です。懐かしいと思っていただける楽曲もあると思うので、ずっと応援してくださっている方にも楽しんでいただけたらうれしいです」と話した。

最近は女性ファンやライブ初参戦の来場者も増えているといい、「初めてライブに来てくださる方や女性の方も増えてきているので、初めての方でも安心して来ていただけると思います。少しでも仮面女子に興味を持ってくださっている方、ロックアイドルを見てみたいと思っている方、ぜひ気軽に遊びに来てください」と呼びかけた。