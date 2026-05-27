SNSで40万回以上表示され2.7万「いいね」を集めているのは、猫が意気揚々と階段を上ってくる様子。そのお顔をよく見たSNS民からは「うわーーー可愛すぎる」「ひげまんじゅうきゃわわ」「おくちかわいい」などのコメントが届いています。

【動画：ルンルンで『階段を上ってきた黒猫』→『お口』に注目したら…たまらなく愛おしい光景】

階段を駆け上がる黒猫

X（旧Twitter）アカウント「唐草ミチル」さんが投稿されたのは、おうちの黒猫ちゃんが軽快に階段を上ってくる様子。からだをぽよんぽよんと躍動させて駆け上がっていて、黒猫ちゃんがご機嫌だったことがうかがえたそうです。

ウキウキした様子で上ってくる黒猫ちゃんのお口には、何やら白いものが見えたそう。おもちゃをくわえているのかと思いきや、よく見ると「おしぼり」だったとのこと。黒猫ちゃんはよくおしぼりを配達しているのだそうです。

お口がぷっくり

ご機嫌でおしぼりを運ぶ黒猫ちゃん。その口元はというと、ウィスカーパッドがぷっくりとふくらんで「ω」の形になっていたといいます。にこにこしているようにも見え、とても可愛い表情だったとか。

猫のウィスカーパッドがふくらむのは、楽しいときや興奮しているとき、あるいは警戒・緊張しているときといわれていますが、今回の黒猫ちゃんの場合は、お気に入りの「おしぼり配達」中だったことから、前者だと思われます。

「持ってきたよ」

また別の日にも、黒猫ちゃんは同じように階段を駆け上がっておしぼりを配達していたとのこと。飼い主さんの足元におしぼりをぽとっと落としたことから、飼い主さんに届けていることがわかります。「おしぼり＝飼い主さんに届けると喜ばれるもの」と認識しているのかもしれませんね。

ちなみに、そのときはおしぼりがお口の右側に偏っていたため、また違う可愛さがあったとか。右側のウィスカーパッドがぽっこりと浮いたように見え、ちょっとニヒルな表情になっていたとのことです。表情豊かな黒猫ちゃん、とても可愛らしいです！

おしぼりを配達する黒猫ちゃんを見たSNS民からは、「良い郵便屋さん」「運搬クエスト得意猫様可愛い！」などのコメントも集まっていました。

Xアカウント「唐草ミチル」さんは、黒猫ちゃんの可愛い表情やフォルムを投稿されたり、漫画家であるご自身のお仕事ぶりを発信されたりしていますよ。

写真・動画提供：Xアカウント「唐草ミチル」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。