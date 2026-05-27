悪臭と30匹以上の死骸が散乱する室内　逮捕された動物愛護団体代表が多頭飼育崩壊に至った経緯

悪臭と30匹以上の死骸が散乱する室内

「物言えぬ動物たちを救う」「行き場を失った犬たちを保護」

立派な理念を掲げていたはずの動物愛護団体代表が、おびただしい数の死骸と悪臭が充満する密室で、犬や猫を飼い殺しにしていた。

’26年５月22日、動物愛護法違反（虐待）の疑いで警視庁に逮捕されたのは、一般社団法人『保護犬猫の家 ななちゃんのおうち』代表理事の丸ノ内留実容疑者（47）だ。「劣悪な環境で飼育してしまったことは反省している」と供述する一方、「すぐに病院に連れて行く必要はなかった」と自らの経験を根拠に容疑の一部を否認している。

動物愛護団体の活動拠点と聞けば、清潔な環境で動物たちが新しい家族を待つ場所を思い浮かべるだろう。だが、品川区にある丸ノ内容疑者の自宅は、そんな常識とはかけ離れた異様な空間だった。

捜査員が踏み込むと、家の中には犬猫の死体や汚物が至るところに放置され、「足の踏み場もなかった」という。室内のアンモニア濃度は、悪臭防止法の基準（１ppm）を大幅に上回る「133ppm」。人の健康にも害を及ぼすレベルだ。

そして何より捜査員を驚かせたのは、室内に転がっていた、少なくとも30匹以上の犬猫の骨と死骸だった。十分な餌を与えられていなかったのか、生き残っていた犬猫が死骸を食べたとみられる痕跡まで残っていた。

保護された39匹のうち半数は目などに病気を抱えていたが、適切な治療は受けていなかった。糞が堆積して乾燥し、チリやホコリとなって舞い上がることで目に付着し、角膜が傷つくのだという。丸ノ内容疑者は、

「火葬費用が高くて、死骸を放置してしまった」「トイレを設置しても壊されて、片付けるのがばかばかしくなった」

などと供述しているという。命を救うはずの場所が、なぜこれほどの惨状に変わり果てたのか。

丸ノ内容疑者は「最大で70匹を同時に飼っていた」と供述しており、個人の手に負える範囲を超えた「多頭飼育崩壊」に陥っていたのは明らかだ。

「供述によると、状況を悪化させた一因は、最も身近な協力者だった息子の離脱だったと本人は思っているようです。丸ノ内容疑者は車の運転ができません。犬を保護しに行くときは、同居していた息子に運転を頼んでいたといいます。警察の調べに対し、『息子が家を出て、自分一人で世話をすることになった』と話しています。保護した犬に手を噛まれるトラブルが何度か重なり、息子が手伝いに嫌気が差し、家を出てしまったようです」（全国紙社会部記者）

７年前の仲間が語る、あの頃の彼女と今の落差

一人で膨大な数の犬猫を抱えることになり、物理的な負担だけでなく経済的な負担がのしかかったのは想像に難くない。動物愛護団体の多くは運営資金を支援者からの寄付に頼っているが、抱える頭数が増えればそれだけでは到底賄（まかな）いきれなくなるのが現実だ。

犬には年一回の狂犬病予防接種が法律で義務付けられており、健康診断だけでも一匹3,000〜4,000円。手術や入院ともなれば数十万円にのぼることもある。病気を抱えた保護犬が多い施設では、医療費だけで運営が立ち行かなくなるのは必至だ。

資金も人手も底をつき、車もないから病院にも連れていけない。丸ノ内留実容疑者がそうした八方塞がりの状況に陥っていたことは容易に推測できる。

非営利一般社団法人『日本動物虐待防止協会』代表の藤村晃子氏は、今回の逮捕に驚きを隠せない。

約７年前、茨城県古河市で起きた別の悪質な多頭飼育崩壊事件の際、丸ノ内容疑者は現場への潜入調査を手伝ってくれた仲間だったという。

古河市の施設は出入り口に「動物愛護」「殺処分ゼロ」等の、のぼり旗を掲げるNPO法人であった。しかし実態は、犬や猫計100匹以上を排泄物が堆積する劣悪な環境に置き、必要な健康管理を怠る深刻なネグレクト（飼育放棄）状態にあった。最終的に動物愛護法違反の疑いで代表が書類送検されるに至ったこの施設について、藤村氏が当時の凄惨な状況を振り返る。

「２階建ての家ですが、ケージの中のワンちゃんが洋服を着せられたまま真っ黒に汚れていて、目も真っ白になっていて。マスクも３枚ぐらい重ねないと臭くて入れない状態でした。ネズミの死体もいっぱい落ちていて……」

このような劣悪な環境に対し、藤村氏や有志のメンバーらはボランティアを装って施設に潜入し、独自の調査を続けた。その潜入調査の最前線で動いていた有志の一人が、丸ノ内容疑者だった。彼女たちが集めた証拠動画などをもとに警察へ刑事告発が行われ、これが受理されたことで施設の家宅捜索や代表の書類送検へと至ったのだ。

「古河市の施設に何回も潜入調査に行ったんですけど、丸ノ内さんが一緒に手伝ってくれていて。お腹が膨れてぐったりしてるチワワがいて、『自分でお金を出すので連れてっていいですか』と、自腹で動物病院に連れて行ってくれたんです。私の中ではすごく良い人って感じで……」（藤村氏）

正義感の強かった丸ノ内容疑者が、いつからおかしくなったのか。藤村氏は、丸ノ内容疑者の性格と最近のSNSの様子に“ズレ”を感じていたと打ち明ける。

「一人で何でも抱え込んでしまい、人に頼ろうとしない。変なプライドがあったという話は、当時の仲間からも聞いています。７年前に会った時はまったく派手な印象はありませんでしたが、最近のFacebookを見ると、昔の彼女とは別人のように“キラキラ”していました。どこかで人が変わってしまったのかもしれません」（藤村氏）

表向きは華やかな交友関係をSNSで発信しながら、自宅では犬や猫が十分な医療を受けられないまま死んでいく状況が続いていたようだ。

動物の過剰収集（アニマルホーディング）という病理

動物保護に熱心だった人間が、なぜ自ら虐待へと手を染めてしまう悲劇が起きるのか。藤村氏は、「かわいそう」という善意から次々に保護し、最終的に、行き詰まってしまうケースが非常に多いと指摘する。

「最初は『かわいそう』と犬や猫を保護していきますが、結局、キャパオーバーになってしまい、その中で虐待化してしまうケースがすごく多い。アメリカではこういう状態を『ホーダー』と呼び、一種の精神的な病理とされています。自分で何とかしようと抱え込み、問題になるのが嫌なのか、死骸すら家の中に隠すようになってしまうのです」

こうした事態を未然に防ぐ仕組みとして、アメリカの一部地域の自治体には「アニマルポリス」と呼ばれる動物虐待の捜査権限を持つ専門部署が設けられ、虐待の疑いがあれば迅速に立ち入りや保護が行われる体制が整っている。これに対し、日本では動物行政の権限や人員が限られており、自治体が異常を把握しても即時に介入することが難しい。実際、この自宅周辺でも、昨年12月の段階で鳴き声や糞尿に関する通報が寄せられていたが、状況が改善されるまでには半年近くを要した。

「日本にはアニマルポリスがありません。保健所が多頭飼育の異常に気づいて指導しても、50〜60匹もの犬猫をすべて引き取ることは現実的に不可能です。受け皿がないため行政も積極的に介入できず、事態が見過ごされてどんどん悪化していく現状があります」（藤村氏）

行政が直ちに踏み込めない日本のシステムの中で、行き場を失った命は悪臭と汚物の中で静かに消えていった。７年前、ぐったりしたチワワを救おうと自腹を切った丸ノ内容疑者の純粋な優しさは、間違いなく本物だったはずだが……。

だが、「かわいそう」という一時の感情だけで無計画に保護を続ければ、結局はこうした凄惨な崩壊を招くことになる。言葉を話せない生き物の命を預かる責任の重さを、丸ノ内容疑者はどこで見失ってしまったのだろうか──。