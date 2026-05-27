記事ポイント ホテル業界専門シンポジウム展示会「HOTERES EXPO東京 2026」が2026年6月15日に開催されます。品川プリンスホテル プリンスホールで、セミナーシンポジウムと展示会が参加無料で実施されます。総支配人、外販・EC事業、F&B、ホテル運営、宿泊主体型ホテル、業界トレンドの6セッションが予定されています。 ホテル業界専門シンポジウム展示会「HOTERES EXPO東京 2026」が2026年6月15日に開催されます。品川プリンスホテル プリンスホールで、セミナーシンポジウムと展示会が参加無料で実施されます。総支配人、外販・EC事業、F&B、ホテル運営、宿泊主体型ホテル、業界トレンドの6セッションが予定されています。

オータパブリケイションズが、ホテル業界専門シンポジウム展示会「HOTERES EXPO東京 2026」を開催します。

会場にはホテル事業者の経営・運営・現場課題に関わる商材、サービス、ソリューションが集まり、展示とセミナーを通じてホテル業界の最新動向を扱います。

インバウンド需要やホテル運営の変化を背景に、ホテルが選ばれる理由を高める経営と自律型オペレーションがテーマです。

「HOTERES EXPO東京 2026」





イベント名：HOTERES EXPO東京 2026開催日時：2026年6月15日(月) 10:00〜18:00入場開始：9:45開催場所：品川プリンスホテル プリンスホール主催：HOTERES(株式会社オータパブリケイションズ)参加費：無料形式：セミナーシンポジウム＋展示会形式対象：ホテル事業者、経営会社、運営会社、投資会社、ホテルPMCM、AM、デザイン設計施工会社、地方自治体、金融関連会社、シンクタンク、コンサルティング、教育関連ほか参加方法：各セッションは個別登録制です

HOTERES「HOTERES EXPO東京 2026」は、「「選ばれる理由」を再定義する 高付加価値経営と自律型オペレーションの融合」をテーマにしたホテル業界向けイベントです。

2026年のホテル経営では、インバウンド需要の量的回復を超えて、施設やブランドが選ばれる理由づくりが重要な局面として扱われます。

会場では、経営層、運営会社、投資会社、設計施工会社、自治体、金融関連会社などを対象に、商材展示とセミナーが組み合わされます。

展示会とビジネスマッチング





前回開催風景では、展示ブースが並ぶ会場内に来場者が集まり、商材やサービスを確認する場が設けられています。

HOTERES「HOTERES EXPO東京 2026」は、ホテル事業者の経営課題、運営課題、現場課題に直結する製品やソリューションを集める展示会です。

展示会場では、出展企業と来場者が具体的な商材やサービスを起点に情報交換できるため、ホテル運営の課題整理や導入検討につながります。

総支配人セッション

10:00〜11:00のセッション1は、「TOP RUNNER 東京ホテル市場を支える総支配人の現場力」をテーマにした総支配人セッションです。

東京のホテル市場では、インバウンド需要の回復や高価格帯ホテルの開業が続き、ブランド、人材、収益のバランスを取る運営判断が扱われます。

パネリストには、西武・プリンスホテルズワールドワイド 品川プリンスホテル 総支配人の春山 新悟氏、パレスホテル 専務取締役 パレスホテル東京 総支配人の渡部 勝氏、日本ホテル 東京ステーションホテル 常務取締役 総支配人の藤崎 斉氏が登壇します。

モデレーターは、当社 執行役員 月刊HOTERES編集長の義田 真平が務めます。

外販・EC事業セッション

11:20〜12:20のセッション2は、「ホテルの世界観を広げる 外販・EC事業ブランディング最前線2026」をテーマにした外販・EC事業セッションです。

コロナ禍をきっかけに強化された外販・EC事業について、ホテル外の販売導線が新たな収益源として取り上げられます。

セッションでは、ブランド価値を高めながら収益化を図る取り組みや、ファンを生み出す商品設計、販売戦略が扱われます。

パネリストは近日公開予定で、モデレーターは当社 経営調査室 室長の長谷川 耕平が務めます。

F&Bセッション

12:40〜13:40のセッション3は、「F&Bが変えるホテルの競争力 料飲戦略2026」をテーマにしたF&Bセッションです。

宿泊主体で語られがちなホテル経営の中で、レストラン、宴会、婚礼、地域食材、外来需要を含む料飲部門の戦略的価値が取り上げられます。

モデレーターは、当社 執行役員 月刊HOTERES編集長の義田 真平が務めます。

ホテル運営会社トップセッション

14:00〜15:00のセッション4は、「ブランドは“増やす”のか、“再編する”のか。― アコーとIHGに見る日本市場の戦略分岐 ―」をテーマにしたホテル運営会社トップセッションです。

日本のホテル市場が開発から再編へ移る動きの中で、アコーのリブランドとIHGのポートフォリオ構築が比較軸として扱われます。

パネリストには、IHG・ANA・ホテルズグループジャパン 開発ディレクター、日本＆マイクロネシアの辻本 祐里氏と、アコージャパン 開発部長の永澤 伸介氏が登壇します。

モデレーターは、当社 執行役員 エグゼクティブプロデューサーの武田 雅樹が務めます。

宿泊主体型ホテルセッション

15:20〜16:20のセッション5は、「キーワードで紐解く宿泊主体型ホテルの未来 高効率時代の勝ち筋を探る」をテーマにした宿泊主体型ホテルトップセッションです。

宿泊主体型ホテルの現場では、人手不足、コスト増、競争激化を背景に、効率性と品質を両立する運営設計が課題になっています。

セッションには、SQUEEZE社の「suitebook」を導入しているポラリス・ホールディングス 取締役COOの下嶋 一義氏と、タイ発のKokotel(ココテル)を展開するKoko Global Hospitality (Thailand)Founder and CEOの松田 励氏が登壇します。

モデレーターには、JTB総合研究所 主席研究員の栗林 照暢氏と、当社 執行役員 HOTERESデーターセンター長の林田 研二が参画します。

HOTERESトレンドセッション

16:40〜17:40のセッション6は、「ホテレスが注目する最先端の業界トレンドは如何に、HOTERESトレンド2026」をテーマにしたHOTERESトレンドセッションです。

ホテルマーケットは2025年の過去最高水準に迫る勢いで推移し、2030年インバウンド6000万人時代に向けた業界トレンドが扱われます。

大阪IR開業や温泉文化の無形文化遺産登録が見込まれる流れの中で、HOTERES編集部が収集・分析した注目キーワードが公開されます。

パネリストとモデレーターは、当社 編集部員が担当します。

参加条件と案内

HOTERES「HOTERES EXPO東京 2026」は参加無料で、各セッションは個別登録制です。

イベントのタイトル、内容、登壇者には変更が生じる可能性があり、基調講演やパネルディスカッションの詳細および登壇者はホテレスオンラインで随時更新されます。

営業目的の参加は対象外で、参加申込みは主催者が案内する申込みフォームで受け付けられます。

ホテル業界の経営、運営、現場課題を扱う6つの60分セッションと展示会が、2026年6月15日に同じ会場で展開されます。

参加無料の形式により、ホテル事業者や関連企業が市場動向、外販・EC、F&B、ブランド戦略、宿泊主体型ホテル、2030年に向けたトレンドを一日で把握しやすい構成です。

HOTERES「HOTERES EXPO東京 2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. HOTERES EXPO東京 2026はいつ開催されますか？

A. 2026年6月15日(月) 10:00〜18:00に開催されます。

Q. 会場はどこですか？

A. 品川プリンスホテル プリンスホールで開催されます。

Q. 参加費はいくらですか？

A. 参加費は無料です。

Q. セッション参加には登録が必要ですか？

A. 各セッションは個別登録制です。

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