第1部・第4部・第7部から3体が同時登場！ メディコス・エンタテインメント「超像可動『ジョジョの奇妙な冒険』」

記事ポイント 超像可動シリーズに第1部・第7部それぞれの「ブランドー」がサードカラーで同時登場、先行抽選販売は2026年6月30日まで受付中第4部のスタンド「クレイジー・ダイヤモンド」がピンク×ゴールドのクリアバージョンで初立体化ワンダーフェスティバル2026[夏]ではWF限定特典付き会場販売と「ジャイロ・ツェペリ Ver.1.5」クリスタル限定版の先着抽選販売も実施 超像可動シリーズに第1部・第7部それぞれの「ブランドー」がサードカラーで同時登場、先行抽選販売は2026年6月30日まで受付中第4部のスタンド「クレイジー・ダイヤモンド」がピンク×ゴールドのクリアバージョンで初立体化ワンダーフェスティバル2026[夏]ではWF限定特典付き会場販売と「ジャイロ・ツェペリ Ver.1.5」クリスタル限定版の先着抽選販売も実施

メディコス・エンタテインメントの超像可動シリーズに、荒木飛呂彦の漫画作品『ジョジョの奇妙な冒険』から3体の新フィギュアが加わります。

「ディオ・ブランドー・サード」「ディエゴ・ブランドー・サード」のサードカラー2体と、クリアカラー仕様の「クレイジー・ダイヤモンド Ver.CLEAR & GOLD」が対象です。

先行抽選販売はMEDICOS ONLINE SHOPにて2026年5月13日(水)12:00より受付が開始されています。

メディコス・エンタテインメント「超像可動『ジョジョの奇妙な冒険』」





シリーズ: 超像可動先行抽選販売受付期間: 2026年5月13日(水)12:00〜2026年6月30日(火)18:00（1人1個）当落発表: 2026年7月7日(火)12:00より順次発売予定: 2026年8月上旬（先行抽選販売分）WF会場販売: 2026年7月26日(日) ワンダーフェスティバル2026[夏]にて数量限定企画・製造・発売元: メディコス・エンタテインメント

超像可動は、塗装済みの可動フィギュアとして豊富なオプションパーツと高い造形精度を両立するシリーズです。

今回の3商品はいずれも2026年8月上旬の発売を予定しており、先行抽選販売の受付は6月30日まで、1人1個が上限です。

2026年7月26日(日)に幕張メッセ国際展示場1〜8ホールで開催されるワンダーフェスティバル2026[夏]（以下WF2026夏）でも会場販売が行われます。

先行抽選販売価格は「ディオ・ブランドー・サード」「ディエゴ・ブランドー・サード」がそれぞれ9,900円（税込）、「クレイジー・ダイヤモンド Ver.CLEAR & GOLD」が8,250円（税込）です。

WF会場価格はそれぞれ9,500円（税込）と8,000円（税込）となっています。

ディオ・ブランドー・サード





商品名: 超像可動「ディオ・ブランドー・サード」作品: 『ジョジョの奇妙な冒険 第1部』先行抽選販売価格: 9,900円（税込）／WF会場販売価格: 9,500円（税込）サイズ: 全高約170mm材質: PVC&ABS&ナイロン造形プロデュース: 匠工房 / 原型制作: PROGRESSWF限定特典: セリフプレート（白ベース・黒文字）





第1部のジョースター家因縁の相手「ディオ・ブランドー」のサードカラーで、赤を基調としたシックな配色に仕上げられています。

全高約170mmで、匠工房が造形プロデュース、PROGRESSが原型制作を担当しています。

オプションパーツには作中でディオが手にした薔薇の花、表情違いの頭部パーツ、各種ハンドパーツが付属します。

さらに顔パーツの組み合わせにより首だけの状態となったディオを再現できるパーツも同梱されています。





先行抽選販売分およびWF会場販売分には、白ベースに黒文字のWF限定特典「セリフプレート」が付属します。

ディエゴ・ブランドー・サード





商品名: 超像可動「ディエゴ・ブランドー・サード」作品: 『ジョジョの奇妙な冒険 第7部 スティール・ボール・ラン』先行抽選販売価格: 9,900円（税込）／WF会場販売価格: 9,500円（税込）サイズ: 全高約155mm材質: PVC&ABS&POM造形プロデュース: 匠工房 / 原型制作: PROGRESSWF限定特典: セリフプレート（白ベース・黒文字）MEDICOS流通限定特典: 差し替え頭部パーツ（先行抽選・WF会場・一般販売すべてに付属）





第7部『スティール・ボール・ラン』に登場するイギリス競馬界の騎手「ディエゴ・ブランドー」のサードカラー版で、全高約155mmです。

差し替え頭部パーツには「スケアリー・モンスターズ」の恐竜顔が付属しており、両脚を取り外して装着できる先端まで「Dio」の文字が刻まれた尻尾パーツとの組み合わせで恐竜化の状態を再現できます。





MEDICOS流通限定特典として差し替え頭部パーツが同梱されており、先行抽選販売分・WF会場販売分に加え、WF終了後のMEDICOS ONLINE SHOPおよびMEDICOS SHOPでの一般販売分にも付属します。

クレイジー・ダイヤモンド Ver.CLEAR & GOLD





商品名: 超像可動「クレイジー・ダイヤモンド Ver.CLEAR & GOLD」作品: 『ジョジョの奇妙な冒険 第4部』先行抽選販売価格: 8,250円（税込）／WF会場販売価格: 8,000円（税込）サイズ: 全高約165mm材質: PVC&ABS&ナイロン





第4部で壊れたものを元の形に「直す」能力を持つスタンド「クレイジー・ダイヤモンド」のクリアカラーバージョンです。

ピンクを基調とした透き通るようなクリア素材にゴールドの装飾が施され、透明感と金色の対比が際立つ仕上がりになっています。

全高約165mmの塗装済み可動フィギュアです。





オプションパーツには超像可動「東方仗助」用の差し替え顔パーツが付属しており、別売りの東方仗助フィギュアと組み合わせることで作中の場面を再現できます。

差し替え用頭部パーツと複数のハンドパーツも同梱されています。

なお本商品はWF2026夏での数量限定販売が主体で、販売数が予定数量に達しなかった場合はMEDICOS ONLINE SHOPやMEDICOS SHOPにて事後販売される場合があります。

WF2026夏 限定展開





WF2026夏（2026年7月26日(日)、幕張メッセ国際展示場1〜8ホール、10:00〜17:00）では、上記3商品の会場販売に加え、特製ケースとシリアルナンバーが付いたクリスタル限定版の先着抽選販売も実施されます。

第7部『スティール・ボール・ラン』より「ジャイロ・ツェペリ Ver.1.5」クリスタル限定版が販売開始10:15から1人1個の上限で用意されており、優先入場券を持つ来場者のみが一般入場前の待機列に並べます。





さらに、当日WF会場で対象商品を購入した来場者を対象とした抽選プレゼント企画も行われます。

第2部より「シーザー・A・ツェペリ」クリスタル限定版が数量限定でプレゼントされ、当選発表は当日15:00にメディコス・エンタテインメントブースと公式Xにて掲示されます。

抽選券は1会計につき1枚で、MEDICOS ONLINE SHOPでの先行抽選販売分は今回の抽選の対象外です。

WF2026夏当日の販売商品・展示情報・ブース番号などの最新情報は、メディコス・エンタテインメント公式サイトおよび公式Xで順次案内されます。

赤を基調としたサードカラーの「ディオ・ブランドー・サード」（9,900円・税込・全高約170mm）、恐竜化再現パーツ付きの「ディエゴ・ブランドー・サード」（9,900円・税込・全高約155mm）、ピンクのクリア素材にゴールド装飾を組み合わせた「クレイジー・ダイヤモンド Ver.CLEAR & GOLD」（8,250円・税込・全高約165mm）の3体はいずれも台座が同梱されており、先行抽選販売の受付を2026年6月30日まで行っています。

掲載画像はいずれも開発中のものであり、実際の商品とは異なる場合があります。

メディコス・エンタテインメント「超像可動『ジョジョの奇妙な冒険』」の紹介でした。

(C)荒木飛呂彦／集英社

(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS／集英社

よくある質問

Q. 先行抽選販売とWF会場販売の価格はどのように違いますか？

A. 先行抽選販売価格は「ディオ・ブランドー・サード」「ディエゴ・ブランドー・サード」がそれぞれ9,900円（税込）、「クレイジー・ダイヤモンド Ver.CLEAR & GOLD」が8,250円（税込）です。

WF会場販売価格はそれぞれ9,500円（税込）と8,000円（税込）で、先行抽選販売のほうが400〜250円高い設定になっています。

Q. 「ディエゴ・ブランドー・サード」のMEDICOS流通限定特典はどの購入ルートで付属しますか？

A. MEDICOS流通限定特典「差し替え頭部パーツ」は、先行抽選販売分・WF会場販売分・WF終了後のMEDICOS ONLINE SHOPおよびMEDICOS SHOPでの一般販売分のすべてに付属します。

WF2026夏完全限定の特典ではないため、後日の一般販売時にも同梱されます。

Q. 「クレイジー・ダイヤモンド Ver.CLEAR & GOLD」はWF会場以外でも購入できますか？

A. 本商品はWF2026夏での数量限定販売が主体ですが、販売数が予定数量に達しなかった場合はMEDICOS ONLINE SHOPやMEDICOS SHOPで事後販売される場合があります。

また、先行抽選販売分として2026年6月30日まで抽選受付が行われており、当選者への発送は2026年8月上旬を予定しています。

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