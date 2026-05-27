出演者直筆サイン、宿泊者限定で抽選！ 和歌山市「プリンスアイスワールド和歌山公演」連動企画

記事ポイント 2026年6月20日・21日、和歌山ビッグホエールで「プリンスアイスワールド和歌山公演」が開催されます市内宿泊者限定で出演者直筆サイン入りパンフレットが当たる抽選キャンペーンを実施します公演チケット提示で和歌山市観光土産品センターの商品が10％割引になります 2026年6月20日・21日、和歌山ビッグホエールで「プリンスアイスワールド和歌山公演」が開催されます市内宿泊者限定で出演者直筆サイン入りパンフレットが当たる抽選キャンペーンを実施します公演チケット提示で和歌山市観光土産品センターの商品が10％割引になります

和歌山市が、2026年6月に開催される「プリンスアイスワールド和歌山公演」にあわせて、市内宿泊者向けのプレゼントキャンペーンやキッチンカーマルシェなど、複数の特別企画を実施します。

公演観覧と組み合わせて和歌山の食・物産・特典を楽しめる内容となっています。

和歌山市「プリンスアイスワールド和歌山公演」連動企画





開催日：2026年6月20日（土）・21日（日）会場：和歌山ビッグホエール主催：和歌山市役所 観光課問い合わせ：TEL 073-435-1234 ／ MAIL kanko@city.wakayama.lg.jp

「プリンスアイスワールド和歌山公演」は、2026年6月20日（土）・21日（日）の2日間、和歌山ビッグホエールで開催されるアイスショーです。

和歌山市観光課は公演にあわせて4つの連動企画を用意しており、市内宿泊者限定の抽選プレゼント・出演者控室への物産コーナー設置・会場外のキッチンカーマルシェ・土産品センターでの割引特典が、公演の前後を通じて来場者を迎えます。

出演者が和歌山産品に直接触れる「物産コーナー」を起点に、同じ商品が会場外のキッチンカーマルシェや和歌山市観光土産品センターでも購入できる設計となっており、公演観覧とあわせて和歌山の味・土産を一度に体験できます。

市内宿泊者限定プレゼントキャンペーン

対象日に和歌山市内の宿泊施設に泊まった来場者を対象に、会場内の観光案内所ブースで抽選応募を受け付けます。

当選者には、出演者による直筆サイン入りパンフレットが贈られます。

数量限定のため当選者のみへの贈呈となっており、詳細は和歌山市公式ホームページに掲載されます。

出演者控室への和歌山物産コーナー設置





プリンスアイスワールドの出演者控室内に、和歌山のスイーツ・加工品・農産品を揃えた「和歌山物産コーナー」が設置されます。

出演者へ提供される産品の一部は、会場外のキッチンカーマルシェおよび和歌山市観光土産品センターでも購入できます。

キッチンカーマルシェ





会場外広場では、和歌山県産食材を一部使用したグルメメニューを提供するキッチンカーマルシェが開かれます。

軽食からスイーツまで幅広いメニューが揃い、出演者へ提供される和歌山産品の一部も会場外で販売されます。

和歌山市観光土産品センターでの10％割引特典





和歌山市一番丁3番地に所在する和歌山市観光土産品センター（営業時間：午前9時〜午後6時）では、6月19日（金）〜21日（日）の3日間、公演チケットを提示した来場者を対象に10％割引特典が適用されます。

出演者へ提供される和歌山産品の一部も取り扱っており、公演観覧の記念として和歌山ならではのお土産を購入できます。

4つの企画はいずれも独立して参加でき、宿泊・観覧・グルメ・お土産とそれぞれの目的にあわせて組み合わせられます。

直筆サイン入りパンフレットは当選者のみへの贈呈で数量限定のため、市内宿泊を計画している場合は会場内の観光案内所ブースへの立ち寄りが必要です。

和歌山市「プリンスアイスワールド和歌山公演」連動企画の紹介でした。

よくある質問

Q. 宿泊キャンペーンの応募はどこで受け付けていますか？

A. 和歌山ビッグホエール会場内の観光案内所ブースで受け付けます。

応募には対象日に和歌山市内の宿泊施設への宿泊が条件となります。

Q. 土産品センターの割引特典はいつからいつまで使えますか？

A. 2026年6月19日（金）から21日（日）の3日間が対象期間です。

公演チケットの提示で10％割引が適用されます。

Q. キッチンカーマルシェと土産品センターで扱う商品は出演者向けと同じですか？

A. 出演者へ提供される和歌山産品の一部と同じ商品が、キッチンカーマルシェおよび和歌山市観光土産品センターで販売されます。

すべての品目が同一とは限らず、詳細は和歌山市公式サイトに掲載されます。

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