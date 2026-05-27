キリンと並ぶ朝食、流しそうめん無料！ THE BAMBOO FOREST「ザ・バンブーフォレスト」

記事ポイント 千葉県市原市のアニマルグランピング施設「THE BAMBOO FOREST」が、宿泊者限定の「キリンと朝食」オプションを2026年3月19日から再開5〜10月の木曜限定で流しそうめん食べ放題付きプランが新登場（参加費無料）千葉県産銘柄牛「かずさ和牛」を使った新BBQコースがこの夏スタート 千葉県市原市のアニマルグランピング施設「THE BAMBOO FOREST」が、宿泊者限定の「キリンと朝食」オプションを2026年3月19日から再開5〜10月の木曜限定で流しそうめん食べ放題付きプランが新登場（参加費無料）千葉県産銘柄牛「かずさ和牛」を使った新BBQコースがこの夏スタート

千葉県市原市のアニマルグランピング施設「THE BAMBOO FOREST」で、宿泊者だけが体験できる「キリンと朝食」オプションが2026年3月19日から再開されています。

さらにこの夏は、流しそうめん食べ放題付きプランと千葉県産地元食材を使った新BBQコースが加わり、動物との距離が近いグランピング体験がいっそう充実しています。

THE BAMBOO FOREST「ザ・バンブーフォレスト」





施設名：THE BAMBOO FOREST（ザ・バンブーフォレスト）所在地：千葉県市原市山小川790アクセス：東京方面から車で約1時間／東京駅から高速バスで約1時間15分（市原鶴舞バスターミナルまたは小湊鉄道・高滝駅発着で無料送迎あり、要予約）公式サイト：bamboo-forest.jp

THE BAMBOO FORESTは、千葉県市原市のふれあい動物園「アニマルワンダーリゾウト・サユリワールド」（市原ぞうの国）に隣接したグランピング施設です。

東京から車で約1時間というアクセスのよさで、竹林の中に建つロフト付きツリーハウス「キリン庵」やラグジュアリーなドームテントなど全6棟から客室を選べます。

各客室は冷暖房完備で、それぞれ異なる動物をテーマにしたインテリアが施されています。

宿泊プランにはサユリワールドの入園チケット1回分が含まれており、動物と竹林に囲まれた滞在を楽しめます。

施設内には看板猫のばんとぷーをデザインしたオリジナルクッキーパフェ（抹茶）やTHE BAMBOO FORESTオリジナルブレンドコーヒーといったオリジナルメニューも用意されています。

「キリンと朝食」オプション





朝食はピクニックバスケットスタイルで提供され、クロワッサン・サラダ・フルーツ・グラノーラ・オレンジジュースなどのメニューが仕切り弁当箱に並べられています。





朝食終了後は、一般開園前のサユリワールドを宿泊者限定で散策できます。

隣接する動物園に足を踏み入れられるこの時間帯は、通常の来園では体験できない静かな園内を動物たちと過ごせる特別な時間です。

「キリンと朝食」オプションは、2026年3月19日（木）宿泊分から再開されており、終了日は未定です。

サユリワールド内「キリンテラス」にキリンと並んで朝食をとる体験で、料金は大人（中学生以上）3,000円、子ども（3歳〜小学生）1,500円、2歳以下は無料です。

天候や動物の体調によって中止になる場合があります。

集合：8：15 THE BAMBOO FORESTフロント前朝食時間：8：25〜9：15（キリンテラスにて）料金（1名あたり）：大人（中学生以上）3,000円／子ども（3歳〜小学生）1,500円／2歳以下 無料対象：THE BAMBOO FOREST宿泊者限定

夏限定・流しそうめん食べ放題付きプラン





流しそうめん食べ放題は夕朝食付きのグランピングプランにセットされており、参加費は無料です。

サユリワールドの休園日にあたる木曜日（5〜10月の対象日限定）に開催され、晴天・曇天時のみ実施（雨天中止）となっています。

時間枠ごとに予約枠が設けられており、希望の枠を事前予約する形です。

2026年夏・新BBQコース





2026年夏から、千葉県産銘柄牛「かずさ和牛」を主役にした新BBQコースが提供されています。

前菜からデザートまでが一皿ずつ構成され、屋外テラス席と屋内ダイニング席のどちらでも利用できます。

いすみ産ベビーリーフと彩り野菜のチョップドサラダ生ハムと姉崎大根のマリネまぐろとカッテージチーズのタルタル具だくさんミネストローネBBQ：外房 磯の幸 貝三種盛り（さざえ・はまぐり・ホンビノス）、かずさ和牛サーロインステーキとグリル野菜5種千葉の地元米「ふさこがね」のガーリックライスブルーベリーファーム鈴木の「るりしずく」とバニラアイスオールインクルーシブ・サービス（アルコール含む飲み放題・おつまみ無料）あり

「かずさ和牛」サーロインステーキをはじめ、いすみ産ベビーリーフ、姉崎大根、ふさこがね、ブルーベリーファーム鈴木の「るりしずく」と、千葉県各地の生産者の食材がコース全体に散りばめられています。

アルコールを含む飲み物が飲み放題になるオールインクルーシブ・サービスも付帯しており、夏の夜でも屋内ダイニングを選べるため快適に利用できます。

客室・施設の雰囲気





竹林の中にたたずむロフト付きツリーハウス「キリン庵」は、秘密基地のような非日常感が特徴の客室です。

全6棟は各棟ごとに異なる動物テーマのインテリアが設えられており、冷暖房も完備されています。





隣接するサユリワールドからクジャクが施設内に入ってくることもあり、グランピング中にも動物との思いがけない出会いが生まれます。

「キリンと朝食」オプションは大人3,000円から体験でき、キリンテラスでの朝食後は一般開園前の静かな動物園も散策できます。

流しそうめん食べ放題付きプランは5〜10月の木曜限定で参加費無料、新BBQコースでは千葉県各地の生産者が手がける食材が一皿ごとに楽しめます。

THE BAMBOO FOREST「ザ・バンブーフォレスト」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「キリンと朝食」オプションはいつまで実施されますか？

A. 2026年3月19日（木）宿泊分から再開されており、終了日は未定です。

天候や動物の体調により中止になる場合があります。

Q. 流しそうめん食べ放題付きプランは雨天でも開催されますか？

A. 晴天・曇天時のみ開催で、雨天の場合は中止となります。

流しそうめんは参加費無料のため、中止となった場合も返金はありません。

Q. THE BAMBOO FORESTへのアクセス方法は何がありますか？

A. 東京方面から車で約1時間（駐車場あり）のほか、東京駅から高速バスで約1時間15分で市原鶴舞バスターミナルに到着します。

小湊鉄道の高滝駅からも無料送迎（要予約）が利用できます。

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