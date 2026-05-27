100台限定、15kg以下の小型犬専用設計！ BESV「Votani Q3 Pet Custom Edition」

記事ポイント 愛犬との移動専用に設計された電動アシスト自転車が100台限定で発売約35Lバスケット・ペットスリング・アップハンドルなど5点がフルセットOGK・WHATNOT・GREEN DOG & CATの3ブランドとコラボした特別仕様 愛犬との移動専用に設計された電動アシスト自転車が100台限定で発売約35Lバスケット・ペットスリング・アップハンドルなど5点がフルセットOGK・WHATNOT・GREEN DOG & CATの3ブランドとコラボした特別仕様

プレミアムe-BikeブランドのBESVが、愛犬と日常の移動をともにするための電動アシスト自転車を発売します。

2026年5月20日に登場した「Votani Q3 Pet Custom Edition」は100台限定の特別仕様で、ペットとの外出に必要な装備が最初からフルセットで付属しています。

価格は198,000円（税込）で、全国の正規取扱店で注文を受け付けています。

BESV「Votani Q3 Pet Custom Edition」





製品名：Votani Q3 Pet Custom Edition価格：198,000円（税込）限定台数：100台カラー：スノーホワイト、グロスブラック、ミルキーベージュ、カッパーゴールド（全4色）対応ペット：小型犬（〜15kg目安）購入方法：全国の正規取扱店にて注文受付

BESV JAPANが取り扱うe-Bikeブランド「BESV（ベスビー）」の「Votani Q3 Pet Custom Edition」は、愛犬をバスケットに乗せて一緒に移動することを前提に設計された電動アシスト自転車です。

大型バスケット・ペットスリング・アップハンドル＆ステム・両立スタンド・GREEN DOG & CATクーポンの5点が最初からワンパッケージに含まれており、購入後すぐにペットとの外出に対応できます。

Votani Q3に標準装備されたフロントサスペンションが走行中の振動を吸収するため、バスケットに乗るワンちゃんへの負担が抑えられています。

ベースとなる車体はスノーホワイト・グロスブラック・ミルキーベージュ・カッパーゴールドの4色から選択でき、それぞれ落ち着いたトーンで日常使いになじむカラーリングになっています。

フルセットの5つのアイテム





ベージュトーンのフレームにサンドベージュのバスケットとコヨーテブラウンのペットスリングが組み合わさった車体は、全体的に統一感のある配色になっています。

ペットとの外出に必要な5アイテムがすべて付属したカスタムエディションで、パーツ内容の変更はできません。





OGKとWHATNOTが共同設計した約35Lの大型バスケットは、サンドベージュカラーの金属格子枠にプラスチック底板を組み合わせた構造です。

ペット用品を収納しつつワンちゃんが安定して乗れる容量を確保しており、自転車専用のしっかりとした固定設計になっています。





OGKのペットスリングはコヨーテブラウンの生地で、上部にメッシュ開口部、サイドにバックル付きストラップを備えた設計です。

飛び出し防止用リードフックとバスケット固定用バックルを装備しており、バスケットへの固定と単体のショルダーキャリーバッグとして使う2WAY仕様になっています。

15kg目安の小型犬に対応します。





Votani純正のアップハンドル＆ステムは大型バスケットを安定して装着するための専用設計で、操作性を損なわず走行の安定性を維持します。





黒色スチール製の両立スタンドは脚2本とスプリング付きクリップ型マウントアダプター2個で構成されており、駐輪時に車体を安定させます。

ペットや荷物を乗せた状態での停車時と乗せ降ろしの際に、車体が傾かず安定して扱えます。





GREEN DOG & CATの公式通販で使える1,000円OFFクーポンが3枚（合計3,000円分）付属します。

有効期限は2026年12月31日で、フードやケア用品の購入に利用できます。

カラーバリエーション





スノーホワイト・グロスブラック・ミルキーベージュ・カッパーゴールドの4色を横並びで比較すると、いずれも落ち着いたトーンで統一されています。

サンドベージュのバスケットはどの車体カラーとも合わせやすい設計になっています。

3ブランドのコラボレーション





OGK（オージーケー）は日本を代表する自転車用品メーカーで、チャイルドシートやバスケットなど安全性と実用性を重視した製品開発に実績があります。

本モデルでは軽量かつ高剛性の大型バスケットを担当し、アウトドア・DIYライフスタイルブランドのWHATNOT（ワットノット）との共同設計でデザインと機能を両立しています。





WHATNOT（ワットノット）は機能性とデザイン性を両立したプロダクトが特徴のライフスタイルブランドです。

OGKとの共同設計によるバスケットは日常使いからアウトドアまで対応する仕様で、無骨さと洗練さを兼ね備えたデザインになっています。





GREEN DOG & CAT（グリーンドッグ＆キャット）は高品質なフードやケア用品を展開するペットライフブランドです。

本カスタムエディションには同ブランドの公式通販で使える3,000円分クーポンが付属し、自転車購入後の愛犬との日常生活もサポートする設計になっています。

自転車（Votani by BESV）・装備（OGK × WHATNOT）・ペットライフ（GREEN DOG & CAT）の3領域の専門ブランドが連携し、移動・安全・暮らしを一体化した構成になっています。

カフェへの移動や公園への散歩、週末の外出といったシーンで愛犬を隣に乗せて走ることを前提に設計されています。

「Votani Q3 Pet Custom Edition」は100台限定で、スノーホワイト・グロスブラック・ミルキーベージュ・カッパーゴールドの4色から選択できます。

約35Lバスケット・ペットスリング・専用ハンドル・両立スタンド・3,000円分クーポンがセットになった198,000円（税込）の1台で、15kgまでの小型犬との日常移動に対応します。

BESV「Votani Q3 Pet Custom Edition」の紹介でした。

よくある質問

Q. フロントチャイルドシートとの併用はできますか？

A. 本カスタムセットはフロントチャイルドシートの取り付けに対応していません。

Q. GREEN DOG & CATクーポンの利用期限はいつまでですか？

A. 付属クーポンの有効期限は2026年12月31日です。

1,000円OFFクーポンが3枚（合計3,000円分）付属し、GREEN DOG & CAT公式通販のフードやケア用品に利用できます。

Q. ペットスリングは自転車以外でも使えますか？

A. 付属のOGKペットスリングはショルダーキャリーバッグとしても使える2WAY仕様です。

自転車固定時と単体使用の両方に対応しています。

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