映画EPiC公開記念、シネクイントにも展示会場！ LOVE ME TENDER「限定メンフィス・ギター・ピック プレゼントキャンペーン」

記事ポイント 映画『EPiC／エピック エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート』公開を記念し、エルヴィス＆ロカビリー専門店「LOVE ME TENDER」が限定メンフィス・ギター・ピックをプレゼントするキャンペーンを開催中キャンペーンはオンラインストア「PGS」にて実施、エルヴィス関連商品の購入者全員にもれなく配布（なくなり次第終了）渋谷シネクイントでは2026年5月15日〜6月18日まで入場無料のスペシャル展示「エルヴィス・ワールドツアー in シネクイント」が開催されています 映画『EPiC／エピック エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート』公開を記念し、エルヴィス＆ロカビリー専門店「LOVE ME TENDER」が限定メンフィス・ギター・ピックをプレゼントするキャンペーンを開催中キャンペーンはオンラインストア「PGS」にて実施、エルヴィス関連商品の購入者全員にもれなく配布（なくなり次第終了）渋谷シネクイントでは2026年5月15日〜6月18日まで入場無料のスペシャル展示「エルヴィス・ワールドツアー in シネクイント」が開催されています

映画『EPiC／エピック エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート』が2026年5月15日にIMAX先行公開、5月22日に全国ロードショーを迎えました。

公開を記念し、エルヴィス＆ロカビリー専門店「LOVE ME TENDER」を運営するJAMSHOPPINGが、エルヴィス・プレスリー関連商品を購入した方全員に限定”メンフィス・ギター・ピック”をプレゼントするキャンペーンを展開しています。

LOVE ME TENDER「限定メンフィス・ギター・ピック プレゼントキャンペーン」





キャンペーン開始日：2026年5月15日（金）より（なくなり次第終了）対象：エルヴィス・プレスリー関連商品の購入者全員（もれなく）プレゼント品：限定メンフィス・ギター・ピック（色の選択不可）対象店舗：オンラインストア「PGS」

エルヴィス・プレスリーゆかりの地”メンフィス”をモチーフにデザインされた限定ギター・ピックが、エルヴィス・プレスリー関連商品の購入者全員に配布されます。

キャンペーンはオンラインストア「PGS」にて実施されており、在庫がなくなり次第終了となります。

2022年公開の映画『エルヴィス』をきっかけに、若い世代を中心とするエルヴィス再評価の動きが世界的に広がっています。

ヴィンテージロックTシャツや50’sカルチャーへの関心と相まってエルヴィス・プレスリー公式グッズへの注目も高まっており、今回のキャンペーンはその流れのなかで企画された特別企画です。

LOVE ME TENDER の歴史と公式グッズ展開





「LOVE ME TENDER」は1985年1月8日、エルヴィス・プレスリー生誕50周年を記念して誕生した、日本を代表するエルヴィス＆ロカビリー専門店です。

1993年に原宿へ移転し、”ラブテン”の愛称で多くのファンや著名アーティストに親しまれてきています。

現在はオンラインショップとして、世界中から厳選されたエルヴィス・プレスリー公式グッズを取り扱っています。

エルヴィス・ワールドツアー in シネクイント（渋谷）

渋谷シネクイント CINE QUINTO 6Fロビーでは、映画『EPiC／エピック エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート』公開記念スペシャル展示「エルヴィス・ワールドツアー in シネクイント」が2026年5月15日（金）から6月18日（木）まで開催されています。

映画「EPiC」の場面写真を特大サイズで展示したエリア、ヴィンテージ・ベガスをモチーフにしたワールドツアー会場イメージのフォトブース、歴代リリースアルバム20選のジャケット写真展示が会場を構成しており、映画公式グッズおよびエルヴィス関連グッズの特別販売も同時に行われています。

入場は無料で、上映時間中であれば映画のチケットがなくても6Fロビーへの入場が可能です。

かつて原宿でエルヴィス・ファンの聖地として知られた「LOVE ME TENDER」が映画公開を記念してシネクイント7Fに期間限定で復活しており、展示スペース（6F）とグッズ販売（7F）が同一施設内に揃った構成となっています。

営業時間は10:00〜21:00で、映画館の営業時間に準じます。

エルヴィス・プレスリー生誕50周年を記念して1985年に誕生した「LOVE ME TENDER」が企画した今回のキャンペーンでは、メンフィスをモチーフにした限定ギター・ピックがオンラインストア「PGS」にてエルヴィス関連商品の購入者全員に配布されます。

渋谷シネクイントのスペシャル展示は6月18日（木）まで入場無料で開放されており、映画「EPiC」の場面写真やフォトブースでエルヴィスの世界観を体感できる構成となっています。

LOVE ME TENDER「限定メンフィス・ギター・ピック プレゼントキャンペーン」の紹介でした。

よくある質問

Q. メンフィス・ギター・ピックはどこで入手できますか？

A. オンラインストア「PGS」にてエルヴィス・プレスリー関連商品を購入した方全員にもれなく配布されます。

ピックの色は選択できず、在庫がなくなり次第キャンペーンは終了となります。

Q. シネクイントの展示を見るのに映画のチケットは必要ですか？

A. 入場は無料で、映画のチケットがなくても上映時間中であれば渋谷シネクイント CINE QUINTO 6Fロビーに入場できます。

開催期間は2026年5月15日（金）から6月18日（木）、営業時間は10:00〜21:00（映画館の営業時間に準じます）です。

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