入場無料、777円から全11種グッズ販売！ マルハン東日本「脳汁横丁2026」

記事ポイント マルハン東日本が手がける体験型フードフェス「脳汁横丁2026」が2026年5月29日〜31日の3日間、東京・ベルサール秋葉原で開催されます（入場無料）脳汁浴衣（39,800円）・脳汁アロハ（7,777円）など全11種のオリジナルグッズが販売されます巨大脳みそバルーン・脳汁ギャル神社・スマート福袋「脳汁くじ」（1回777円）など、インスタジェニックなコンテンツが充実しています マルハン東日本が手がける体験型フードフェス「脳汁横丁2026」が2026年5月29日〜31日の3日間、東京・ベルサール秋葉原で開催されます（入場無料）脳汁浴衣（39,800円）・脳汁アロハ（7,777円）など全11種のオリジナルグッズが販売されます巨大脳みそバルーン・脳汁ギャル神社・スマート福袋「脳汁くじ」（1回777円）など、インスタジェニックなコンテンツが充実しています

東京・秋葉原に、脳汁があふれ出る3日間の祭りが出現します。

マルハン東日本が主催する体験型フードフェス「脳汁横丁2026」が、2026年5月29日（金）から31日（日）まで開催されます。

入場は無料で、フード・ドリンク・グッズの購入は別途必要です。

マルハン東日本「脳汁横丁2026」





イベント名：脳汁をテーマにした体験型フードフェス「脳汁横丁（のうじるよこちょう）2026」開催日程：2026年5月29日（金）〜5月31日（日）開催時間：11:00〜20:00会場：ベルサール秋葉原（東京都千代田区外神田3丁目12-8 住友不動産秋葉原ビル1F）アクセス：秋葉原駅 電気街北口 徒歩3分（JR線）／A3出口 徒歩5分（つくばエクスプレス）／2番出口 徒歩6分（日比谷線）、末広町駅 1または3番出口 徒歩4分（銀座線）入場料：無料（フード・ドリンク・グッズは購入が必要）主催：株式会社マルハン 東日本カンパニー企画監修：アフロマンス / Afro&Co.

「脳汁横丁2026」は、マルハン東日本の「ヲトナ基地プロジェクト」第6弾イベントです。

コンセプトは「奉脳祭（ほうのうさい）」-本能や熱狂を解放し、驚きやひらめき、「好き！」を極める衝動をすべて捧げる祝祭です。

光と音に包まれた会場では、クリエイターとコラボした体験型フードやドリンク、アーティスト・DJによるライブステージなど、脳汁をテーマにした数々のコンテンツが展開されます。

「ヲトナ基地プロジェクト」は、2024年4月に始動した取り組みです。

「ヲタク」と「大人」を掛け合わせた造語「ヲトナ」をキーワードに、何かに熱中し毎日を熱狂的に生きる大人たちを応援するプロジェクトで、今回の脳汁横丁2026はその第6弾にあたります。

オリジナルグッズ全11種

イベント期間中、企画監修を手がけるアフロマンスがプロデュースした「脳汁横丁2026 オリジナルグッズ」全11種が販売されます。

アーティスト「最後の手段」による脳汁宇宙グラフィックをまとったアパレルから、プリズム加工のアクセサリーまで、ラインナップは多彩です。

脳汁浴衣





価格：39,800円（税込）仕様：数量限定

脳汁公式グッズに初めて登場した浴衣です。

全面に「最後の手段」が描き下ろした「脳汁宇宙ワールド」が広がり、背中には大胆な「NOUJIRU」ロゴ、帯には脳汁ロゴパターンがあしらわれています。

数量限定での販売となります。

脳汁アロハ





価格：7,777円（税込）サイズ：M / L / XL / 2XL

「最後の手段」による脳汁宇宙グラフィックを全面に配したアロハシャツです。

背中にはインパクトある「NOUJIRU」の文字が入り、M〜2XLの4サイズ展開となっています。

脳汁Tシャツ2026





価格：6,000円（税込）

フロントに「最後の手段」のグラフィックを大胆配置した2026年版Tシャツです。

両袖に「脳」「汁」の刺繍が入り、シンプルな見た目に反して丁寧な作りとなっています。

脳汁スケートボード





価格：29,800円（税込）仕様：数量限定、実走可能（トラック・タイヤ装着対応）

片面は「最後の手段」による全面グラフィック、もう片面はピンク一色に大胆な「脳汁」ロゴが入ったスケートボードです。

実際に乗ることも、壁面に飾ることもできます。

数量限定での販売となります。

脳汁サンダル2026





価格：3,333円（税込）

毎回完売する人気シリーズの2026年版サンダルです。

従来の白ベースから一転、黒ベースに脳汁宇宙ビジュアルをまとい、両足に「脳」「汁」の二文字が大胆に入っています。

脳汁アクキー2026





価格：777円（税込）種類：レインボー脳くんver. ／ 脳汁ロゴver. の2種

プリズム加工が施され、角度によってキラキラと光るアクリルキーホルダーです。

レインボー脳くんver.と脳汁ロゴver.の2種類が展開されます。

脳汁アクスタ





価格：1,111円（税込）種類：レインボー脳くんver. ／ 脳汁宇宙ワールドver. の2種

脳汁公式グッズ初登場となるアクリルスタンドです。

レインボー脳くんver.と宇宙に広がる脳汁ワールドver.の2種類が展開され、「最後の手段」の世界観を立体的に楽しめます。

脳汁御守り





価格：999円（税込）種類：「確変祈願」ver. ／ 「脳内麻薬」ver.、黒ベース荘厳仕様とカラフル全開仕様の計2デザイン

今回のテーマ「奉脳祭」に合わせて誕生した御守りです。

定番の「確変祈願」に加え「脳内麻薬」ver.が新たにラインナップされ、黒ベースの荘厳仕様とカラフル全開仕様から選べます。

脳汁ワッペン2026





価格：1,111円（税込）種類：脳汁ロゴ／脳くん／カンパインズ の3デザイン

脳汁ロゴ・脳くん・カンパインズの3デザインを展開するワッペンです。

刺繍ならではの立体感があり、Tシャツ・バッグ・帽子・サウナハットなどに貼り付けてカスタムが楽しめます。

脳汁ステッカー2026





価格：777円（税込）内容：4枚セット、脳汁ロゴ・脳くん・レインボーチーギューなどをホログラム仕様で収録

人気デザインをホログラム仕様に落とし込んだ4枚セットのステッカーです。

ネオンカラーのとろける脳汁ロゴも収録されており、スマホやPCなどに貼り付けられます。

脳汁ポスター2026





価格：999円（税込）サイズ：B2

「最後の手段」のアートワークをB2サイズの大判で再現したポスターです。

脳汁横丁2026の世界観をそのまま持ち帰れる一枚となっています。

会場コンテンツ

会場では、フォトスポット・体験展示・スマート福袋など、複数の体験型コンテンツが展開されます。

光と音に包まれた「奉脳祭」空間の中で、多様な角度から脳汁体験が提供されます。

巨大脳みそバルーン





ベルサール秋葉原の入口には、ピンク色に輝く巨大な脳みそを模したバルーンオブジェが設置されます。

バルーン下部には「脳汁横丁2026」のキービジュアル、両サイドには垂れ幕が掲げられ、来場記念のフォトスポットとして機能します。

脳汁ギャル神社





屋内空間の中央に鮮やかなピンク色の鳥居が鎮座する「脳汁ギャル神社」が設置されます。

CGOドットコムの「ギャル神社」とのコラボレーションから生まれたモニュメントで、鳥居の奥には光り輝く「脳汁噴水」、ドル箱を彷彿とさせる「脳汁賽銭箱」、本物のネオン管が輝く「脳汁ネオン」が配置されます。

ヲトナ基地研究所：ある研究員Hのデスク





「ヲトナ基地研究所」に勤めるとある研究員のデスクを再現した探索型展示です。

デスク上には走り書きされたメモ、差出人不明の謎のメッセージ、膨大な研究資料などが置かれており、研究員の日常を擬似体験できます。

脳汁くじ





参加料：1回 777円（税込）商品総額：2,558,910円（税込）S賞：脳汁ネオン（非売品）A賞：脳汁スケートボードB賞：脳汁浴衣C賞：脳汁アロハP賞：脳汁トレーディングカードその他：Amazonギフト券 最大10万円分

Web3.0技術「アニカナ」を活用したマルハンのサービス「スマート福袋」の仕組みを用いたスマート福袋「脳汁くじ」が展開されます。

参加料1回777円（税込）で、脳汁横丁2026オリジナルグッズが当たります。

非売品のS賞「脳汁ネオン」をはじめ、商品総額は2,558,910円（税込）となっています。

オンラインくじの場合、不要な景品はリアルタイムで売却・現金化が可能です（現金化時の換金額は参加料より安くなります）。

フロアマップ・タイムテーブル





会場フロアには「脳汁屋台」「脳汁スタンド」「提灯マッピングステージ」などのエリアが配置されています。

アーティスト・DJによるライブ、参加型企画、謎解きやゲームなどの脳汁体験コンテンツが時間帯ごとに設けられます。





「提灯マッピングステージ」では、3日間を通じてアーティストやDJのライブが組まれています。

ステージタイムテーブルは公式サイトに掲載されています。

39,800円の脳汁浴衣から777円の脳汁アクキーまで、1回777円のスマート福袋「脳汁くじ」を含め、11種のグッズが多様な価格帯で揃います。

入場無料で光・音・フード・グッズすべてを一度に体験できる3日間限りのフェスです。

マルハン東日本「脳汁横丁2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「脳汁横丁2026」に事前登録は必要ですか？

A. 入場は事前登録なしで可能です。

ただし当日の来場者数を把握する目的で、LINE公式アカウントから事前登録の受付が行われています。

登録はあくまで来場者数の把握を目的としており、入場の必須条件ではありません。

Q. 「脳汁くじ」はオンラインでも参加できますか？

A. オンラインくじとして参加できます。

オンラインの場合は不要な景品をリアルタイムで売却・現金化することが可能です。

ただし現金化時の換金額は参加料（777円）より安くなります。

Q. グッズの在庫は会場外でも購入できますか？

A. 現時点ではイベント期間中（2026年5月29日〜31日）の会場販売が案内されています。

一部アイテムは数量限定となっており、在庫状況は公式サイトに掲載されます。

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