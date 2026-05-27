亀田誠治が実行委員、2019年から続く無料の音楽祭！ 三菱商事都市開発「日比谷音楽祭2026」

記事ポイント 三菱商事都市開発が「日比谷音楽祭2026」に2025年に続き協賛2026年5月30日（土）・31日（日）、日比谷公園を中心に開催される無料の音楽イベント今年は東京国際フォーラム ホールAが新たなステージに加わり、街全体へ規模が拡大 三菱商事都市開発が「日比谷音楽祭2026」に2025年に続き協賛2026年5月30日（土）・31日（日）、日比谷公園を中心に開催される無料の音楽イベント今年は東京国際フォーラム ホールAが新たなステージに加わり、街全体へ規模が拡大

都心の日比谷公園が音楽一色に染まる季節がやってきます。

三菱商事都市開発が、2026年5月30日（土）・31日（日）に開催される「日比谷音楽祭2026」への協賛を発表します。

入場無料で誰でも参加できるボーダーレスな音楽祭として、今年も多くの来場者を迎えます。

三菱商事都市開発「日比谷音楽祭2026」





開催日：2026年5月30日（土）・31日（日）10:30〜20:30頃会場：日比谷公園（千代田区日比谷公園1-6）／東京ミッドタウン日比谷（千代田区有楽町1-1-2）／東京国際フォーラム【ホールA】（千代田区丸の内3-5-1）主催：日比谷音楽祭実行委員会／一般社団法人日比谷音楽祭入場料：無料

「日比谷音楽祭2026」は、音楽プロデューサー・亀田誠治氏が実行委員を務め、2019年から日比谷公園を中心に開催されてきた無料の音楽イベントです。

「音楽の新しい循環をみんなでつくる、フリーでボーダーレスな音楽祭」をコンセプトに掲げ、世代やハンディキャップ、経済格差、音楽のジャンルを超えた参加型のコンサートやワークショップが用意されています。

三菱商事都市開発は2025年に続き今年も本音楽祭に協賛しており、リテール・エンターテインメント領域でのイベント事業展開の一環として日比谷エリアのまちづくりを支援しています。

街全体へ広がる今年の音楽祭

2026年の日比谷音楽祭は、舞台を公園から「街」へと拡大した開催形式となります。

音楽の聖地・野音の改修に伴い、東京国際フォーラム ホールAが新たなステージとして加わり、日比谷公園を中心とした周辺の街全体が音楽でつながる規模へと進化しています。

東京ミッドタウン日比谷も会場のひとつとなり、千代田区の複数拠点が2日間にわたって音楽祭の舞台となります。

次世代を担う子どもたちに音楽の魅力を体験させる場としても位置づけられており、ファミリー層も参加できるプログラムが設けられています。

入場無料のため、気軽に立ち寄れる都心の音楽体験として幅広い世代に開かれたイベントです。

三菱商事都市開発の協賛背景

三菱商事都市開発は、都心型商業施設やNSC（近隣型ショッピングセンター）の開発に加え、大型アリーナを核とした都市開発事業も手がける不動産開発会社です。

子会社の横浜赤レンガでは、横浜赤レンガ倉庫を中心とした文化創出型のイベント事業の企画・運営にも取り組んでいます。

日比谷のまちづくりへの賛同とエンターテインメント領域への関与強化を目的として、本音楽祭への協賛が決定されます。

2026年5月30日（土）・31日（日）の2日間、日比谷公園・東京ミッドタウン日比谷・東京国際フォーラム ホールAの3会場で、午前10時30分から午後8時30分頃まで開催されます。

詳細なプログラムは公式サイトに掲載されています。

(C)日比谷音楽祭実行委員会

よくある質問

Q. 日比谷音楽祭2026はいつから何時まで開催されますか？

A. 2026年5月30日（土）・31日（日）の2日間、10:30〜20:30頃まで開催されます。

Q. 日比谷音楽祭2026の会場はどこですか？

A. 日比谷公園（千代田区日比谷公園1-6）、東京ミッドタウン日比谷（千代田区有楽町1-1-2）、東京国際フォーラム【ホールA】（千代田区丸の内3-5-1）の3会場で開催されます。

今年は野音の改修に伴い、東京国際フォーラム ホールAが新たなステージとして加わっています。

Q. 日比谷音楽祭2026は有料イベントですか？

A. 無料で参加できるイベントです。

世代・ハンディキャップ・経済格差・音楽ジャンルを超えた参加を可能にするボーダーレスな音楽祭として運営されています。

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