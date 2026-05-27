Tリーグ王者のプロ選手2名が直接レクチャー！ 光英科学研究所「第4回 和光・発酵・健康 卓球フェスタ2026」

記事ポイント 埼玉のプロ卓球チームT.T彩たまの選手と触れ合える無料体験型イベントが6月13日に開催されますプロ選手によるレクチャー・サイン会・腸活体操など幅広いプログラムが用意されています申し込みは5月31日まで受け付け、抽選で参加者が決定されます 埼玉のプロ卓球チームT.T彩たまの選手と触れ合える無料体験型イベントが6月13日に開催されますプロ選手によるレクチャー・サイン会・腸活体操など幅広いプログラムが用意されています申し込みは5月31日まで受け付け、抽選で参加者が決定されます

埼玉県和光市のプロ卓球チームと地元企業がタッグを組んだ体験型スポーツイベントが、今年も開催されます。

乳酸菌生産物質の研究・製造・販売を手がける光英科学研究所が主催する「第4回 和光・発酵・健康 卓球フェスタ2026」は、子どもから大人まで参加費無料で楽しめる内容となっています。

光英科学研究所「第4回 和光・発酵・健康 卓球フェスタ2026」





イベント名：第4回 和光・発酵・健康 卓球フェスタ2026開催日時：2026年6月13日（土）14:00〜16:00（受付13:30〜）会場：和光市総合体育館（埼玉県和光市広沢3-1）参加費：無料主催：株式会社光英科学研究所／T.T彩たま株式会社／株式会社セイカスポーツセンター後援：和光市教育委員会申込期間：2026年5月1日（金）〜5月31日（日）抽選発表：2026年6月2日（火）予定問い合わせ：T.T彩たま株式会社（TEL：048-814-1226／E-mail：info@ttsaitama.jp）

「第4回 和光・発酵・健康 卓球フェスタ2026」は、ノジマTリーグ 2024-2025シーズンで優勝を果たした男子プロ卓球チームT.T彩たまの選手2名を迎え、和光市総合体育館で開催される体験型スポーツイベントです。

プロ選手によるレクチャーや参加型の挑戦コーナー、腸活体操、サイン会・記念撮影など多彩なプログラムが用意されています。

ラケットの貸し出しも行われるため、初めて卓球に触れる方も参加しやすい環境が整っています。

T.T彩たまとは





T.T彩たまは埼玉県を本拠地とする男子プロ卓球チームで、ノジマTリーグ 2024-2025シーズンで優勝、続く2025-2026シーズンでもプレーオフ進出を果たした強豪チームです。

光英科学研究所は2021年よりT.T彩たまと企業パートナー契約を締結しており、今回のイベントはその連携の一環として位置づけられています。

イベントスケジュールと参加プログラム

当日は13時30分に受付が開始され、14時にイベントがスタートします。

プロ選手によるエキシビションマッチも予定されており、トッププレイヤーのプレーを間近で観ることができます。

また、和光市商工会と連携した腸活体操も実施され、卓球と健康の両面からアプローチした内容となっています。

申し込み方法

参加には事前申し込みが必要で、抽選申込期間は2026年5月31日（日）まです。

申し込みはGoogleフォームのほか、FAX（048-825-1030）でも受け付けています。

申し込み時には氏名・電話番号・卓球歴・ラケットの有無を記載する必要があります。

抽選結果は2026年6月2日（火）に発表される予定です。

1969年設立の光英科学研究所が「健やかな腸内フローラへ」をテーマに掲げ、第4回目を迎えた本イベントは、プロスポーツ選手と直接交流できる貴重な機会です。

参加費無料・ラケット貸し出しあり・親子での参加歓迎という条件が揃い、卓球経験を問わず幅広い世代が体験できる内容となっています。

光英科学研究所「第4回 和光・発酵・健康 卓球フェスタ2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. ラケットを持っていない初心者でも参加できますか？

A. ラケットの貸し出しが用意されているため、卓球未経験者や初心者も参加できます。

申し込みフォームにラケットの有無を記載する項目があります。

Q. 参加申し込みの締め切りはいつですか？

A. 抽選申込期間は2026年5月31日（日）までです。

抽選結果は2026年6月2日（火）に発表される予定で、詳細はT.T彩たまから案内されます。

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