ハッカー圧倒の新型AI「ミュトス」上陸。精神科医の面談で“メンタルケア”される人工知能の驚くべき自律性＜山口真由＞

ハッカー圧倒の新型AI「ミュトス」上陸。精神科医の面談で“メンタルケア”される人工知能の驚くべき自律性＜山口真由＞