お笑いコンビ、スリムクラブの真栄田賢（50）が26日夜、自身のXを更新。監督辞任が発表された元巨人阿部慎之助氏（47）が現行犯逮捕されたことに関連したとみられる私見を投稿した。

阿部監督は25日、暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕された。渋谷区内の自宅で18歳の長女と15歳の次女のけんかを止めようとして、仲裁に入った。しかし、娘に言い返されたことで「カッとなった」などと供述している。仲裁した際にたたかれた形になった長女が児童相談所に通報した。26日午前0時すぎ、調べを受けた警視庁渋谷署から釈放された。そして同日昼、監督辞任が発表された。

巨人が確認した事実関係は、5月25日午後6時頃、阿部氏は、都内の自宅で姉妹がケンカを始めたため、それを止めようとした際、長女から言い返されたことに腹を立て、長女の襟元をつかみ、投げ飛ばして倒すなどの暴行を加えた。長女にけがはなかった。

阿部氏が26日開いた会見では、長女の手紙が紹介され「まず、殴る蹴るといった事実はございませんでした」「警察が来て一番驚いているのは私自身です。父が目前で連行される姿をみて、私は泣き崩れてしまいました」「実際、父はいつも陽気で私とはダジャレを読みあい笑い合う仲で、一緒に食事にも出かける通常の家族として行動しています」「父とはすでに仲直りをしておりますので、ご安心ください」などと書かれていた。

真栄田は阿部氏の件に具体的には触れていないが、26日深夜の更新で「本当に必要な虐待も捕まえてほしい」とだけ書いた。

この投稿に対し、さまざまな反響の声が寄せられている。